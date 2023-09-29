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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Odağında sürdürülebilirlik var

Dünya konjonktüründe enerji bağımsızlığının önemi her geçen gün artıyor.

29 Eylül 2023
Odağında sürdürülebilirlik var

Dünya konjonktüründe enerji bağımsızlığının önemi her geçen gün artıyor. Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine alan ülkeler ve şirketler de bu doğrultuda adımlarını hızlandırmış durumda. Yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerji teknolojileri üreten şirketlerden Kalyon PV'inin odağında da sürdürülebilirlik var.

Güneş enerjisi alanında dünyanın sayılı fotovoltaik panel fabrikası ve güneş enerjisi santrali olan şirket, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor.

Kalyon PV, en son yatırımı olan Faz 3 üretim tesisi ile kurulu güçte 2 GW'a ulaşmış bulunuyor.

AR-GE dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan şirkette CEO başkanlığında bir sürdürülebilirlik komitesi de var. Sürdürülebilirlik çerçevesinde hayata geçirdikleri ve geçirecekleri adımları hakkında Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, "Dört fabrika ve bir AR-GE merkeziyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olma unvanını elinde bulunduran Kalyon PV olarak, yaptığımız çalışmalar doğrultusunda 2024 sonuna kadar tüketmiş olduğumuz enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz" diyor.

GERİ KAZANIM FAALİYETLERİ

Fabrikada çalışan kompresörlerin atık ısılarının geri kazanımından tehlikesiz atıkların yüzde 100 geri kazanımına kadar pek çok çalışma yürüttüklerinden bahseden Tüfekçi, şunları anlatıyor: "Akıllı fabrikamızın bir parçası olan soğutma kuleleri blöf hatlarındaki suyun toplanıp ters osmoz işlemine tabi tutularak doğal kaynak kullanım suyuna aktarıyoruz. 

Burada yıllık 45 bin metreküp suyu geri kazandırıyoruz. Üretimde kullanılan Argon gazının geri dönüşüm sistemiyle tüketim oranını da yaklaşık yüzde 80 oranında azalttık."

Şirket, güneş panellerinin sevkiyatında kullanılan ambalajlarda da modernizasyon çalışmaları yapmış bulunuyor. Burada yapılan tasarım değişikliği sayesinde yıllık 218 bin 700 kilogram karton tasarrufu sağlanıyor.
 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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