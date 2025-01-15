Öğretmenliği bırakıp girişimci oldu: Ünlü markaları Türkiye’ye getiriyor

Küresel medikal estetik pazarı, son yıllarda teknolojik gelişmeler, kişisel görünüme artan ilgi ve minimal invaziv (küçük kesiklerle gerçekleşen cerrahi yöntem) kozmetik tedavilere olan talebin artmasıyla hızlı bir büyüme gösteriyor.

2023 yılı itibarıyla bu pazarın büyüklüğünün yaklaşık 15.5 milyar dolar olduğu, önümüzdeki dönemde ise yıllık 10 -12 civarında büyüyeceği öngörülüyor. Türkiye’de ise 450 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen medikal estetik pazarı, yerli hastalar kadar yüksek standartlar ve doktor kalitesi nedeniyle yabancı hastalar tarafından da ilgi görüyor. Öyle ki sağlık turizmi ile Türkiye'ye her yıl gelen hasta sayısı 360 bin–400 bin arasında değişirken, bunun ortalama yüzde 40'lık bölümünü estetik işlemler oluşturuyor.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği ISAPS’ın 2023 verileri, dünyada en fazla yapılan estetik cerrahi uygulamanın 2.2 milyonu aşkın bir rakamla liposuction olduğunu ortaya koyuyor. Onu meme büyütme, göz kapağı ameliyatı, karın germe ve burun estetiği izliyor. En popüler cerrahi olmayan uygulamalar ise dolgu uygulamaları, epilasyon, cilt sıkılaştırma olarak sıralanıyor. Estetik uygulamaları değerlendirildiğinde tüm dünyada insanlar yüz bakımına daha çok zaman ve bütçe harcıyorlar. Tüm yüz uygulamalarının bir önceki yıla göre yüzde 19.6’lık bir artışla 6.5 milyona ulaştığı görülüyor.

ŞİRKETİNİ 2009’DA KURDU

Türkiye’de de estetik uygulamalara olan ilgi artıyor. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de iş hacmi her geçen yıl artıyor. 2009 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Mezoklinik de onlardan biri. Girişimci Osman Adanır tarafından kurulan şirket, ünlü medikal estetik markalarını Türkiye’ye getiriyor.

Osman Adanır’ın bu alana giriş öyküsüne gelince… 1979 Şanlıurfa doğumlu olan Adanır, kalabalık bir ailede 11 kardeşin yedincisi. Çocukluğu, ticaretle uğraşan babasının yanında geçiyor. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına Muğla’da devam ediyor. Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapıyor. Ancak ticaretin içinden geldiği için meslek hayatında o taraf daha ağır basıyor. 2009 yılında ağabeyi Mustafa Adanır ile birlikte ticarete atılıyor. Kurdukları ‘Mezoklinik Medikal’ bugün, Türkiye’nin önde gelen medikal kozmetik şirketleri arasında yer alıyor.

SEKTÖRDE REKABET YÜKSEK

Şirketi kurdukları yıllarda, sektörde medikal estetik alanında henüz tam bir profesyonelliğe ulaşılmadığını ve bu alanın yaygın olmadığını söyleyen Adanır, “O dönemde kozmetik işlemlerde daha çok doktor dışı uygulama hakimdi. Doktorlar arasında yaygınlaşmasının başlangıç dönemindeydik. Hem sektörün bilgilenmesini sağlamak hem bu konuda güvenilirlik oluşturmak, hem de yeni bir pazar dinamiğine olan inancımız ile şirketimizi kurduk. Bugün 15’inci yılımızdayız, verdiğimiz karardan oldukça mutluyuz” diyor.

Medikal estetik alanında Türkiye’de hem profesyonel hem de son tüketici alanındaki ithalatçı sayısının 250-300 civarında olduğuna da değinen Adanır, sektörlerinde rekabetin yüksek olduğunu söylüyor.

YEDİ DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ VAR

15 yıl boyunca medikal estetik sektörünün 20 kat büyüdüğünü belirten Adanır, şunları anlatıyor: “Şu an bünyemizde İngiltere, ABD, İspanya gibi pek çok farklı ülkeden 7 distribütörlüğümüz var. Birçok satış kanalına sahibiz. Ürüne ve satılabilecek pazar ve yönteme göre, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. 25 saha temsilcimiz bulunuyor. Medikal estetik alanında doktorlarımızı birebir ziyaret ederek ürünler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Öte yandan cihazlarımız için marka müdürü, mühendis ve doktor olmak üzere farklı kanallara hitap eden çalışanlarımız da var.”

Şirketin, dermokozmetiklerinin son tüketicilere ulaşabilmesi için online web sitesine de sahip. Ayrıca pazar yerlerinden de aktif satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Adanır, şunları ekliyor: “Online’ın satışlarımızdaki payı henüz yüzde 1’lerde. Bunun sebeplerinden biri, öncelikle bizim ürünlerimizin daha çok bireysel doktor satışları olması. Son tüketici için elimizde dermokozmetik line’ı mevcut. Bu da elbette tüm satışlarımızın içerisinde küçük bir paya sahip. Bu oranı yüzde 30’e çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni ve muadil ürünlerle yatay büyümeyi değil, dikey olarak şirket hacmini büyütmeyi hedefliyoruz.”

ADETSEL SATIŞLARIMIZ DÜŞMEDİ

“Ekonomik koşullar nedeniyle biz de zorlanıyoruz. Ancak bu satışlarımıza adetsel olarak yansımadı, sadece karlılık oranını düşürdü. Müşterilerimize vadelerde kolaylık sağlıyoruz. Çok sayıda taksitlere bölüyoruz, bu sayede adetlerin sayısı düşürmüyor fakat karlılık minimal ilerliyor.”