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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Okul çantası yüzde 60 zamlı dolacak

Ders zilinin çalmasına çok az bir süre kala ailelerin gündeminde okul alışverişi var. Kırtasiye ürünlerinde geçen yıla göre yüzde 60’ları bulan fiyat artışları bütçeleri zorluyor.

01 Eylül 2024 | 16:40
Okul çantası yüzde 60 zamlı dolacak

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı gün kaldı. 2024- 2025 Eğitim – Öğretim Yılı için öğrenciler heyecan içinde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 9 Eylül’de okullar açılacak. Okulların açılması öncesinde ise tüm velileri alışveriş telaşı sarmış durumda. ‘Okula dönüş’ döneminin en önemli ayağını oluşturan, yaklaşık 35 milyar TL hacme sahip olan kırtasiye sektöründe de yılın en hareketli dönemi yaşanıyor. Alım gücü düşen velilerin, okul alışverişinde zorlandıkları gözleniyor.

Ürün fiyatlarının alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösterdiğinin altını çizen Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Vecdet F. Şendil, geçen yıl ile kıyaslandığında genel ürün bazında yüzde 30 ile 60 arasında değişen bir fiyat artışının söz konusu olduğunu söylüyor. Kırtasiye ürünlerinde güvenilirlik oranının yüzde 99’lar seviyesinde olduğunu ve velilerin merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmaları gerektiğini vurgulayan Şendil, “Bu yıl bir çanta alım gücüne ve tercihlere göre ortalama bin 600 ila bin 800 TL arasında dolacak” diye ekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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