Okul çantasının maliyeti üç yılda yüzde 88 arttı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 8 Eylül’de ders başı yapmaya hazırlanıyor. Bu grubun içinde 2 milyon okul öncesi öğrenci de bulunuyor. Okul heyecanı, veliler için alışveriş telaşını da beraberinde getirirken, bu yılın en çok konuşulan konusu artan maliyetler. Kırtasiye ürünlerinden okul formalarına kadar birçok kalemde yaşanan fiyat artışı, aile bütçelerini zorluyor. Öyle ki son üç yıldaki ürün fiyatları baz alındığında, bir ilkokul çantasının dolma maliyetinde yaklaşık yüzde 88’lik fiyat artışı olduğu gözleniyor.

Okul alışverişinde yüksek fiyatlar gündemdeyken, geçtiğimiz günlerde önemli bir karar da alındı. ‘2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’ için serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı ve tüm öğrenciler için ‘okul forması’ zorunluluğu getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenlemeyi “Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için serbest kıyafet uygulamasını kaldırdık” sözleriyle duyurdu. Ancak fiyatlar, velilerin üzerindeki yükü azaltacak gibi görünmüyor. Öyle ki devlet okullarında ilkokul formaları 2 bin TL’ye kadar çıkarken, özel okullarda tam set fiyatı 15 bin TL’yi buluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.