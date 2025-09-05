ARA
DOLAR
41,25
0,23%
DOLAR
EURO
48,10
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
4697,21
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10828,93
0,85%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

Diğer Yazıları

Okul çantasının maliyeti üç yılda yüzde 88 arttı

Son üç yıldır okul alışverişi maliyetleri velileri zorluyor. Bir okul çantasının dolum maliyeti 2023’ten bu yana yüzde 88 arttı. Buna, ‘okul forması zorunluluğu’ ile forma masrafı da eklendi. Devlet okullarında forma fiyatı 2 bin TL’ye, özel okullarda ise 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.

05 Eylül 2025 | 00:20
Okul çantasının maliyeti üç yılda yüzde 88 arttı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 8 Eylül’de ders başı yapmaya hazırlanıyor. Bu grubun içinde 2 milyon okul öncesi öğrenci de bulunuyor. Okul heyecanı, veliler için alışveriş telaşını da beraberinde getirirken, bu yılın en çok konuşulan konusu artan maliyetler. Kırtasiye ürünlerinden okul formalarına kadar birçok kalemde yaşanan fiyat artışı, aile bütçelerini zorluyor. Öyle ki son üç yıldaki ürün fiyatları baz alındığında, bir ilkokul çantasının dolma maliyetinde yaklaşık yüzde 88’lik fiyat artışı olduğu gözleniyor.

Okul alışverişinde yüksek fiyatlar gündemdeyken, geçtiğimiz günlerde önemli bir karar da alındı. ‘2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’ için serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı ve tüm öğrenciler için ‘okul forması’ zorunluluğu getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenlemeyi “Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için serbest kıyafet uygulamasını kaldırdık” sözleriyle duyurdu. Ancak fiyatlar, velilerin üzerindeki yükü azaltacak gibi görünmüyor. Öyle ki devlet okullarında ilkokul formaları 2 bin TL’ye kadar çıkarken, özel okullarda tam set fiyatı 15 bin TL’yi buluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Okul çantasının maliyeti üç yılda yüzde 88 arttı-1
0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL