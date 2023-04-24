Olası depreme karşı hazırlıklı olmayı öğretiyor

Deprem felaketinin acısını ülkece yaşamaya devam ederken bir yandan da depremin yaralarını el ele vererek sarmaya devam ediyoruz.

Bir kez daha böylesine büyük bir felaket yaşamamak hem kurumların hem de kişilerin alacağı tedbirlerle mümkün.

Kişisel anlamda alınabilecek bu tedbirlerin başında eğitim ve farkındalık geliyor.

Bu yönde adım atan Petrol Ofisi Grubu'nun oyun teknolojileri şirketi Petrolig Games, geliştirdiği eğitici oyun uygulaması 'Tatbikat' ile deprem farkındalığını artırırken herkesi bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

"ITÜ Afet Yönetimi Enstitüsü öğretim üyeleri ve pedagogların katkılarıyla geliştirilen uygulama, olası bir depremde hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvende tutmak için yapılması gerekenleri interaktif bir şekilde öğretiyor.

Depremde güvende kalmanın yollarını öğreten 'Tatbikat', 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Uygulama, 'Depreme hazırlık, deprem anı ve deprem sonrası' olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

Her aşamada deprem konusunda bilinç kazandırmayı amaçlayan farklı görevleri yerine getirerek oyun tamamlanıyor.

Tatbikat'ın tamamen sosyal sorumluluk bilinci ve gönüllülük esasıyla depremin ardından hayata geçirildiğini belirten Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Tüm kılcallarımızla afete yönelik bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyor.

Ülkemizde, geleceğe ışık tutacak ve olası depremlerin sebep olacağı hasarların önüne geçebilecek uzun vadeli ve kalıcı çözümler üreten projelere imza atmanın ve toplumda deprem bilincini oluşturmanın önem kazandığını vurgulayan Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ise, "Hem Petrol Ofisi Grubu'nun bir parçası hem de bir oyun teknolojileri şirketi olarak neler yapabileceğimiz üzerine düşünmeye başladık ve Tatbikat'ı ortaya çıkardık.

Projeyi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü öğretim üyeleri, pedagoglar ve 3.3 milyonu aşkın Sosyal Lig Fantezi Futbol oyuncusunun katkılarıyla geliştirdik" diye anlatıyor.

