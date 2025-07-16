OMS, Elektrikli ev aletlerini Adıyaman’da üretecek

OMS Collection Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, “Yeni yatırımlarımızdan biri olan elektrikli ev ürünleri üretimine Adıyaman’da başlayacağız ve bu ürünleri oradan ihraç etme hedefimiz var” diye konuştu.

Geçtiğimiz yılı 12,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan demir ve demir dışı metaller sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), başarılı ihracatçılarını düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Toplamda 66 firma 25 kategoride ödüle layık görülürken; OMS Collection, alüminyum mutfak eşyası kategorisinde ikincilik, paslanmaz çelik ev tipi mutfak eşyası kategorisinde de üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

90’ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren OMS Collection’ın yönetim kurulu üyesi Talha Özger, “Hep birlikte daha fazla çalışarak dünyanın her yerine ürünlerimizi satmaya, OMS markamızı tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmalarla ülke markamızı da ileriye taşımak için hizmet edeceğiz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE YATIRIM

Adıyaman’daki yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirten Talha Özger, bölgenin kalkınması için istihdamı artırıcı adımlar attıklarını söyledi.

Depremden etkilenen Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkmasında özel sektörün önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Özger, “Deprem bölgesi olan Adıyaman’ı kalkındırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstihdamı artırıcı projelerimizle bölge halkına ekonomik destek sağlıyoruz.” dedi.

Yeni yatırımlardan biri olarak elektrikli ev ürünleri üretimine Adıyaman’da başlayacaklarını ifade eden Özger, bu ürünlerin ihracata yönelik üretileceğini belirtti.

Özger, “Yeni yatırımlarımızdan biri olan elektrikli ev ürünleri üretimine Adıyaman’da başlayacağız ve bu ürünleri oradan ihraç etme hedefimiz var.” diye konuştu.

Özger ayrıca bulunduğu ilçede bir meslek lisesi açmak istediklerini ifade ederek, yetişen gençlerin memleketlerinde kalıp üretime katkı sunmalarını hedeflediklerini belirtti.

Özger, “Bulunduğumuz ilçede bir meslek lisesi açmak istiyoruz. Yetişen gençlerimizi bölgesinde, şehrinde kalıp oralarda üretim kapasitelerini ve yeni ürün geliştirmelerini teşvik etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MARKAMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

OMS olarak sadece ürün ihraç etmediklerini, aynı zamanda Türk mühendisliğini, emeğini ve tasarım gücünü dünyaya taşıdıklarını dile getiren Talha Özger, “Her geçen yıl daha fazla ülkeye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. İhracat bizim için sadece ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda bir sorumluluk.

Global pazarda kalıcı olmak ve rekabet gücümüzü artırmak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni pazarlara açılmak kadar mevcut pazarlarda derinleşmek de önceliklerimiz arasında” ifadelerini kullandı.