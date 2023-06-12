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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Önce uyum ve istikrarı sağlamalıyız

Seçimlerin tamamlanmasının ardından çalışan kesimden, iş dünyasına, bürokratından tabii ki siyasi iradeye kadar tüm kesimlerin birlik içinde hareket etmesi ve ülke ekonomisini yeniden rayına oturtması gerekiyor.

12 Haziran 2023
Önce uyum ve istikrarı sağlamalıyız

Uzun süredir merakla beklenen soru, cevabını buldu. 14 Mayıs’ta Meclis aritmetiği netleşti. 28 Mayıs’ta da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ülkemize hayırlı olsun.

Başta Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere göreve gelen isimlerin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını görüyorum. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in tekrar ekonominin patronluğuna dönmeleri, yeni dönemde ekonomi politikalarında köklü değişiklik beklentilerini artırmış durumda.

Ekonomi yönetiminin işi hiç de kolay değil. Yüksek enflasyon başta olmak üzere eriyen rezervler, dar gelirli kesimin yaşadığı sorunlar, ihracatçının enflasyon karşısında düşük kalan kur seviyesiyle birlikte yaşadığı sorunlar… Liste uzayıp gidiyor.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından çalışan kesimden, iş dünyasına, bürokratından tabii ki siyasi iradeye kadar tüm kesimlerin birlik içinde hareket etmesi ve ülke ekonomisini yeniden rayına oturtması gerekiyor. Bunun için de siyasi iradeden ekonomi yönetiminden temel beklenti istikrar ve uyum. 

Dergimizin haber sayfalarında iş dünyasının bu konudaki görüşlerini bulacaksınız. Çok farklı kesimlerin farklı talep ve beklentileri sayfalarımıza taşıdık. Ancak tekrar belirtmem gerekiyor. Öncelikle uyumlu ekonomi yönetimi ve istikrar…

Geçen hafta Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16.’sını gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” yarışmasının sonuçlarını 1 Haziran Perşembe akşamı açıkladık. Türkiye’de kadın girişimi ekosisteminin gelişimi için iş ortaklarımız ile birlikte ciddi emek sarf ediyoruz. 

Bugüne kadar 43 bin kadın girişimci, bu yarışmaya katıldı. Türkiye’de kadın girişimi oranı yüzde 4-5’lerden yüzde 14’lere yükseldi. Yeterli değil ama geldiğimiz noktayı düşününce de sevindirici. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’de kadın girişimciliğini, kadının iş dünyasındaki konumunu güçlendirme adına Ekonomist Dergisi olarak elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu sayımızın kapak konusunu ise emlak piyasasına ayırdık. Bu çalışmada bize destek veren Endeksa’ya teşekkür ediyorum. Levent arkadaşımızın hazırladığı araştırma haberinde Türkiye’nin 81 ilindeki emlak kira ve satış fiyatlarını mercek altına aldık. Beklentileri sektörün önemli isimleri ile konuştuk.

Yeni hükümetin artan maliyetler, azalan arz ve artan talep karşısında radikal politika değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Bu konuyu da yakından takip etmeye devam edeceğiz.
 

Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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