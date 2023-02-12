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Online eğitimi büyütecek

Derslig Kurucusu Mehmet Özdemir, "10 milyon öğrencinin ve öğretmenlerin yüzde 50'sinin Derslig'e üye olmasını hedefliyoruz" diyor.

12 Şubat 2023
Online eğitimi büyütecek

Online eğitim girişimi Derslig, öğretmenlerin ders işleyişini kolaylaştıran ve öğrencilerin derslerden verim almasını sağlayan bir platform. Derslig Kurucusu Mehmet Özdemir, "10 milyon öğrencinin ve öğretmenlerin yüzde 50'sinin Derslig'e üye olmasını hedefliyoruz" diyor.

Dijitalleşme her geçen gün hayatımıza daha çok dâhil oluyor ve her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de bu alanda oldukça hızlı gelişmeler yaşanıyor. Tüm bu etkiler de dünya genelinde online eğitim pazarının büyümesini hızlandırıyor. Son dönemlerde ortaya konan araştırmalar,

2020'de 88 milyar dolar pazar payına sahip olan online eğitimin 2026 yılına kadar her yıl ortalama yüzde 12,62'lik bir artışla 180 milyar dolara ulaşabileceğini gösteriyor.

Pandeminin ve dijitalleşmenin de etkisiyle bilişim teknolojileri destekli uzaktan öğrenim platformları globalde 80 milyar dolarlık, Türkiye'de ise 800 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Global pazar her yıl yüzde 8 genişlerken, Türkiye'de bu durumun çok daha hızlı ilerlediği görülüyor.

ÖĞRETMENLER KURDU

Sektörün oyuncularından biri olan Derslig de öğretmenlerin ders işleyişini kolaylaştıran ve öğrencilerin derslerden maksimum verimi almasını sağlayan bir platform. 

2013 yılında İstanbul'da matematik öğretmenliği yapan Mehmet Özdemir ve eşi Zeynep Seda Özdemir ile yaptıkları ihtiyaç analizleri, sınıf gözlemleri ve globalde yaşanan gelişmeler ışığında Derslig'in fikir tohumlarını attılar. 

2018 yılında öğretmen arkadaşlarıyla birlikte Derslig'i kuran Mehmet Özdemir, kısa süre sonra Hız Yayınlarını da içine alan Hız Şirketler Grubu'nun kurucuları Bülent Bahadır ve İbrahim Sakallıoğlu'ndan yatırım aldı.

Öğretmenlerin aradıkları her içeriğe kategorize edilmiş, editörler tarafından incelenmiş şekilde kolaylıkla erişim sağlayabilecekleri ve aynı zamanda anlamlı öğrenci takibi olanağı da sunan Derslig, öğretmenler için donanımlı bir online içerik
platformu. Öğrenciler için ise eğlenceli, motive edici, oyunlaştırılmış ve geri bildirim mekanizmaları ile donatılmış bir eğitim platformu olarak faaliyet gösteriyor. Veliler için en önemli tercih nedeni ise kolay takip edilebilir bir asistan özelliğine sahip olması.

İNTERAKTİF SORULAR

İçerikler, Derslig'in öğretmenlerin bulunduğu ekip tarafından müfredata uygun şekilde hazırlanıyor. Derslig içerisinde öğrenci çalışmak istediği dersin ilgili konusu hakkında hazırlanan 40 saniyelik animasyon videoyu izliyor ve sonrasında sistem 40 saniye ile ilgili bir interaktif soru soruyor. 

Hem tüm videonun bitmesini beklemeden konu anlatımı içerisinde sorularla öğrenme pekiştirilmiş oluyor hem de öğrencinin dikkati diri tutuluyor.

Derslig.com'da şu an uygulanan gelir modelinde hem öğretmenler hem de öğrenciler ücretsiz üyelik oluşturabiliyorlar. Ücretsiz üyeliğe sahip öğrenciler, Pro içerik ve işleyiş olarak adlandırılan modeli süre bazlı olarak satın alabiliyorlar. 

Kurumsal üyelik modelinde ise kurumlar tüm öğrencileriyle birlikte satın alma gerçekleştirip hem kurumsal yönetim mekanizmasına sahip oluyorlar hem de kurumun öğrencileri Derslig Pro içeriğini ediniyorlar.

10 MİLYON ÖĞRENCİ HEDEFİ

Derslig, 200’den fazla kurum, 201 bin 103 öğretmen ve 886 bin öğrenci tarafından kullanılıyor. Kısa vadede online eğitim sektöründe ilk üçte olmayı ve öğretmenlerin yüzde 20’sinin Derslig’de yer almasını hedeflediğini ifade eden Özdemir, “Orta vadedeki hedefi ise 2 milyon öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 30’unun Derslig’e üye olması. Uzun vadede de 10 milyon öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 50’sinin Derslig’e üye olmasını hedefliyoruz” diyor.

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