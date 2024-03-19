Online yemek pazarında rekabet hızlandı

Migros, CarrefourSA gibi markaların da girdiği platformlarda toplamda 31 milyonu aşkın kullanıcı bulunuyor.

Dünyada 500 milyar dolarlık hacme ulaşan online yemek sektörü, pandemi döneminde arkasına aldığı rüzgarla büyümeye devam ediyor. Özellikle çalışan ailelerin artması, büyük şehirlerdeki trafik sorunu, yalnız yaşayan, gençlerin hızlı ve pratik bir çözüm olarak yemek siparişi vermeyi tercih etmesi gibi nedenlerle ivme kazanan online yemek siparişi pazarının Türkiye’de 2024 yılında 150 milyar TL’lik büyüklüğü aşması bekleniyor.

Alman araştırma şirketi Statista’nın verilerine göre, online yemek sektörü oyuncularına kayıtlı kullanıcı sayısı yıllık ortalama yüzde 12,06’lık bir büyüme gösterdi. Burada bir kullanıcının birden fazla platforma üye olabildiği de unutulmamalı.

Platformlardaki kullanıcı sayısının 2023’te 31,1 milyon iken, 2024’te 34,8 milyon olması, 2028’de ise 38 milyonu bulması bekleniyor. Türkiye’nin 2001 yılında Yemeksepeti’nin kurulmasıyla başlayan online yemek siparişi macerası, Yemeksepeti’nin 2015 Mayıs itibarıyla dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero bünyesine katılmasıyla global rekabetle tanıştı.

2019 yılında GetirYemek’in ardından 2020 yılında e-ticaret sitesi Trendyol’un Trendyol Yemek’le pazara girmesiyle iyice kızışan pazar, son dönemde yeni yatırımcıların da ilgi alanına girmiş durumda.

Migros, CarrefouraSA gibi perakende devlerinin yanı sıra Akkomarka gibi yeme içme zincirleri de bu işe adım attı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.