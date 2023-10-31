Online yemekte liderlik hedefliyoruz

30'uncu yılını kutlayan CarrefourSA, yılı 1000 mağazaya ulaşarak kapatacak. Artık sadece bir perakende şirketi değil, dağıtım şirketi de olduklarını söyleyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, “Bu yönde yatırımlarımız olacak" diyor.

15-28 Ekim tarihli sayıdan

Türkiye'de 30'uncu yılını kutlayan CarrefourSA, Türkiye'de 55 ilde 950'den fazla mağazası, 11 bine yakın çalışanı ve 14 deposuyla faaliyet gösteriyor. 30'uncu yaşını 'yenilenmeler, yatırımlar ve yenilikçi iş modelleriyle büyüme yılı' ilan eden CarrefourSA, yılı bin mağaza ile kapatmayı hedefliyor. İki yıldır bayi franchise operasyonlarına da hız veren şirket, bu kanalda 300 şubeye ulaştı.

Bayilerinin yüzde 10'unu ise kadın girişimciler oluşturuyor. CarrefourSA'nın bir dönüşüm içinde olduğunu dile getiren CarrefourSA CEOsu Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA bir perakende şirketiydi ama artık bir dağıtım şirketi oldu. Sadece perakende müşterisine hitap etmiyoruz artık.

Müşterimiz küçük bir işletme de olabilir, büyük bir otel de, bir e -ticaret şirketi de olabilir, evinde yemek bekleyen birisi de..." diyor.

'Lezzet Arası' restoranları ile yeme-içme sektörüne ısındıklarını ve yeni yatırımları 'CarrefourSA Mutfak' ile bulut mutfak işinde de giriş yaptıklarını söyleyen Kartallıoğlu, "2024'te 20 bulut mutfak şubesi hedefliyoruz. 2032 yılında ise online yemekte en büyük pazar payına ulaşmayı planlıyoruz" diyor.

Kartallıoğlu ile taze gıda yatırımlarından private label üretimine, değişen tüketici eğilimlerinden tasarruf tedbirlerine kadar pek çok konuyu konuştuk...

Pandemi sonrası dönemi nasıl geçirdiniz?

2022 yılı pandemiden sonraki yıl olduğu için oldukça güçlü bir ticari aktivite içerisinde geçti. 'Taze gıda' üzerinde atılımlarımıza devam edip büyüdük. Bayi franchise operasyonlarımız hız kazandı. 2022 yılına 72 mağazayla başlamıştık yılı ve 200 mağazayla bitirmiştik. Bayilik kanalımız 2023'te de devam etti ve şu anda 300 mağazaya yaklaştık. Gelecek yılı da 350 mağazayla kapatmayı hedefliyoruz. 300'e yakın bayimizin yüzde 10'u kadın girişimci. Onları hiç sırada bekletmiyoruz.

Bugün kaç mağazanız var ve yıl sonu hedefiniz nedir?

Bugün 55 şehirde 950'den fazla mağazamız var. Yıl sonuna kadar hedefimiz bin mağazaya ulaşmak. 2022 yılında sürdürebilirlik çalışmalarımız da çok hız kazandı. İlk sürdürülebilirlik raporumuz yayımlandı ve GRI tarafından 'kapsamlı' olarak onaylandı. Geçen yıl pandemi sonrası olduğu için e-ticarette bir yavaşlama vardı. Biz de kendi içimizde bu çalışmaları bir düzene koyarak kontrolsüz büyümeyi kontrollü bir seviye getirmek için çalıştık. Bu alanda da kârımız yükseldi.

Nedir şu anda satışlarınızda online'ın payı?

Yüzde 5-6 civarında ama pandemi sırasında bu oran yüzde 10'lara çıkmıştı. Tabii dönem ihtiyaçtan dolayı çok hızlı yüklenme ve kontrolsüz büyüme durumu vardı. Yani o dönem müşteriye bir şekilde o malı ulaştıralım da nasıl olursa olsun nüansı vardı. 2022 yılını cirosal olarak nasıl kapatmıştınız? 19 milyar TL ciro ile kapattık.

Faaliyet kârlılığımızda da iyi bir iyileşme oldu. Ancak finansman tarafı Türkiye'de ve dünyada bozulmaya başladığı için 2022'de finansman giderimiz yükselmeye başladı. 2023 bizim için çok özel bir yıl. Cumhuriyetin 100'ücü yılı bizim ise 30'uncu yılımız. Bu yılı bir büyüme, farklı iş modellerine eğilme ve yeni yatırımları hayata geçirme yılı olarak seçtik.

En çok odaklandığınız alanlar neler?

CarrefourSA bir perakende şirketiydi ama artık bir dağıtım şirketi oldu. Sadece perakende müşterisine hitap etmiyoruz artık. Müşterimiz küçük bir işletme de olabilir, büyük bir otel de, bir e - ticaret şirketi de olabilir, evinde yemek bekleyen birisi de... Müşteriyi iyi tanıyoruz, malı biz biliyoruz ve kim tarafından kullanılacağını da yine biz biliyoruz. Devasa bir müşteri altyapımız var, veriyi çok iyi okuyabiliyoruz.

Dolayısıyla bizim çok farklı alanlara değmemiz lazım diyerek 'CarrefourSA bundan sonra bir dağıtım şirketidir' mottosuyla yola çıktık. Bu yıl otel- restoran kanalında iki mağaza açtık. Birisi dağıtım merkezi gibi Antalya'da, bütün otel zincirlerine et, balık, meyve, sebze, paketli gıda temin ediyor. Şu anda 100'e yakın otel müşterimiz var. İkincisini ise Bodrum'da faaliyete geçirdik. Orada daha çok restoranlar, kafeler ve balıkçılar olduğu için onların alışveriş yapabilecekleri bir ortam yarattık.

Bu alanda büyüyecek misiniz?

Evet düşünüyoruz. Bu iki lokasyondan öğrendiklerimizle üçüncüsünü daha iyi açmayı hedefliyoruz. İstanbul bizim kalemiz. Bu model CarrefourSA çatısı altında henüz İstanbul'da yok.

Buraya gelmeden önce işi iyice mükemmelleştirmek istiyoruz.

Restoran alanında da yatırımlarınız olduğunu biliyoruz...

Evet, mağazalarımız içinde restoranlarımız var. Adı 'Lezzet Arası'... Bu zaten 5-6 yıldır devam eden bir yolculuk ve çok iyi oturttuk. Şu anda 100 binlerce kişi restoranlarımızda yemek yiyor. 14 mağazamızda var, yıl-sonuna kadar 16 olacak sayı, ilk başta müşterimize renk olsun diye girdiğimiz bu restoran işini sevdik ve öğrendik. Çok da talep gördü. O kadar çok talep görünce 'Bunu neden online dünyaya taşımıyoruz?' dedik. Şimdi de bulut mutfak yatırımımız oldu.

Bulut mutfak işinde neler hedefliyorsunuz?

CarrefourSA Mutfak'la ile online yemek siparişi alıyoruz. İlk olarak İstanbul Mecdiyeköy'de hizmet vermeye başladık. İkincisini Acıbadem'de açacağız. Yıl sonuna kadar İstanbul'daki bulut mutfak sayısını dörde çıkarmayı hedefliyoruz. İşi Eskişehir, İzmir, Bursa'ya da taşımayı planlıyoruz. 2024'te ise 20 şube hedefliyoruz. 2032 yılında ise en büyük pazar payına ulaşmayı planlıyoruz.

'Taze gıda' alanında ne tür planlarınız var?

Taze gıdada gerçekten çok iddialıyız. Türkiye'de 'Taze gıdanın şampiyonu' olmayı hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada reyonlarımızı küçülttük. Öte yandan sağlıklı ürün raflarımızı artırdık. 'Taze gıda' ciromuzdaki payı şu anda yüzde 40'lara geliyor. Kent tarımına da özen gösteriyoruz. İstanbul'un çevresinde birçok marul, maydanoz, roka vs üreten çiftlikler var. Çevreci bir yaklaşımla bu ürünleri daha taze bir şekilde İstanbul çevresinden temin ediyoruz. 20'den fazla çiftçi ile kent çeperinde çalışıyoruz.

Tüketicilerin private label ürünlere kayışı söz konusu. Sizde bu ürünlere ilgi nasıl?

Private label ürünlerimizin şu anda ciromuz içindeki payı 15'lere geldi. Beş yıl önce bu oran yüzde 3-5 arasındaydı. Bu ürünlere ilgi de var, kalite de çok iyi. 600 civarında öz markalı ürünümüz var. Bu ürünleri yaklaşık 100'e yakın tedarikçimiz üretiyor. Hedefimiz hem ürün sayımızı hem de tedarikçi sayımızı artırmak.

İhracat alanında da atılanlarınız olacak mı?

Öz markalı ürün yatırımımızla ihracat hedefi koyduk. Şu anda gıda ve gıda dışı öz markalı ürünlerimizle KKTC, Polonya, Gürcistan, Ürdün, Irak, BAE, Özbekistan, İsrail ve Fransa ile çalışıyoruz. Yakında İtalya ve Suudi Arabistan'a da ihracata başladık. Bu ülkelerin sayılarını genişleterek yerli ürünlerimizin dünyaya açılmasına katkı sağlayacağız. İhracatta yol almak için çok uğraşıyoruz. Şimdi Paris'te bir tane grup müdürümüz var. Bu alanda önümüz çok açık.

En çok ne ihraç ediyorsunuz?

Bebek bezi, bal, kağıt ürünleri. Dubai'ye uçakla balık gönderiyoruz mesela.

“GÜNEŞ TARLASI YATIRIMI YAPACAĞIZ"

“Global ekonomiyi etkileyen bir enflasyon döneminden geçiyoruz. Bu noktada verimliliğe odaklanıyoruz. 2023'te ise bütün süreçlerimizi verimli hale getirmek için kurguladık. Çalışmalarımızla bu yılki tasarrufumuz 450 milyon TL. 2022 yılında enerji verimliliğine de 100 milyon TL'den fazla yatırım yaptık.

2023'te de yatırımlarımız devam etti. Güneş enerjisi yatırım çalışmalarımız sürüyor. Güneş tarlası yatırımı yapacağız. Hedefimiz 2030'a geldiğimizde enerjimizin yüzde 70-80 mertebesini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. Öte yandan bugün gerçekleştirdiğimiz yatırımların yarısını da dijitalleşme üzerine yatırımlar oluşturuyor.”

“MÜŞTERİ ARTIK DİJİTAL”

“Müşteri ne dijital, ne full ofline... Biz buna ‘Fijital' diyoruz. Yani fiziki yerden de alıyor, dijitalden de... Hepsinde aynı deneyimi görmek istiyor. Bunun farkına varıp iki tarafa da yatırım yapıyoruz. Müşteri artık her yerde. O nedenle her kanaldan ona ulaşmanız ve ulaşılabilir olmanız gerekiyor.”