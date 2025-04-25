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Ortadoğu ve Avrupa’da büyümeye hız verecek

Son üç yılda ortalama yıllık yüzde 65 büyüyen Kafein Teknoloji, yeni dönemde bulut bilişim, veri yönetimi, siber güvenlik ve yapay zekaya yatırım yapacak. Şirketin yönetim kurulu başkanı Cem Kalyoncu, Ortadoğu ve Avrupa’daki varlıklarını genişleteceklerini belirtiyor.

25 Nisan 2025 | 05:50
Ortadoğu ve Avrupa’da büyümeye hız verecek

750’den fazla çalışanı, 50’den fazla iş ortağı ve 90’dan fazla müşterisiyle faaliyet gösteren Kafein Teknoloji, 2024 yılında cirosunu 1,9 milyar TL’ye, brüt kârını 470 milyon TL’ye, net kârını ise 210 milyon TL’ye ulaştırdı. Böylece son üç yılda, yıllık ortalama yüzde 65 büyüme oranını yakalayan şirket, 2024 yılında pay sahiplerine 4 milyon TL brüt kâr payı dağıttı. Yıl sonu sonuçlarına göre Kafein Teknoloji’nin toplam gelirinde en yüksek paya sahip üç ana kalem yüzde 40 ile yönetilen hizmetler, yüzde 19 ile siber güvenlik ve yüzde 18 ile dış kaynak temini oldu.

Şirket, 2025 yılında özellikle bulut bilişim, veri yönetimi, siber güvenlik ve yapay zeka (AI) alanlarına yatırım yapacak. All-in-Cloud markası ile bulut bilişim çözümlerine yönelik yatırımlarını artırarak, işletmelere ölçeklenebilir, güvenli ve etkin bulut çözümleri sunmayı planlayan şirketin uluslararası operasyonları da hızla genişliyor. 2024 yılı itibarıyla yurt dışı gelirlerinde ilk üç sırada Hollanda, Libya ve ABD yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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