Oynayarak büyüyorlar

Türkiye’nin ilk unicorn’ları arasında Peak Games ve Dream Games şirketlerinin olması genç yetenekli beyinlerin bu alana ilgisini daha da artırdı. Bugün gelinen noktada Türkiye, dünyanın önde gelen oyun geliştiren ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye’de aktif oyun stüdyolarının sayısı 740’a ulaşmış durumda. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa’da en çok yeni oyun stüdyosu kurulan İngiltere’den sonra ikinci ülke. Oyun şirketleri, farklı dillerde geliştirdikleri oyunlarla dünyanın hemen her yerine ürün ve hizmet sunuyor. Editör arkadaşımız Burcu Tuvay, 22 oyun şirketinin gelecek planlarını mercek altına aldı.

Görünen o ki oyun şirketlerimiz artık ulusal, bölgesel değil, global ölçekte planlamalar yapıyor ve bu planlamalar dahilinde yatırımcı çekiyor. Dünya ölçeğinde gelen başarılar ve büyüme potansiyelleri, bu şirketlere yatırımı da cazip hale getirdiği için yeni Peak Games ve Dream Games hikayeleri yazmamız içten bile değil. İşte kapak haberimizde bu şirketlerin hikayelerini ve hedeflerini okuyacaksınız.

Bu sayımızda giriş haberinde ise BRICS konusunu işledik. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Rusya tarafı Türkiye’nin de ekonomik ve siyasi olarak güçlenen BRICS’e tam üyelik için başvuru yaptığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretine yönelik hazırlıkların ilerlediğini doğrularken, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesinde Rus ve Türk liderler arasında olası etkileşimler öngördüklerini de söyledi. Editör arkadaşımız Sibel Atik imzalı haberimizde, BRICS’in ekonomik büyüklüğünü ve iş dünyasının konuya bakışını derledik.

Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Sıklıkla dile getiriliyor. Gösterge sayfalarımızda da okuyacağınız üzere, ekonomi politikaları ile birlikte büyüme rakamları aşağı çekiliyor. Ekonomide soğumanın birtakım sonuçları da beraberinde geliyor. Özellikle batık kredilerde büyüme eğilimi, konkordato sayılarında artış dikkatle takip edilmesi gereken konular olarak öne çıkıyor. Yine editör arkadaşımız Aysegül Sakarya Pehlivan’ın haberinde okuyacağınız üzere depo kiralamalarda uyarı sinyalleri geliyor. Türkiye ekonomisi hayli zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte ‘terzi usulü’ gerektiğinde çalışmakta fayda olacağı iş dünyası tarafından telaffuz ediliyor.

Sağlıkla kalın.