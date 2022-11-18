Pasifik Eurasia, borsa yolunda

HAVAYOLUNA DA GİRİYOR

CİRO HEDEFİ

16-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde iş ilişkileri kurabilmek ve lojistik sektörünün paydaşlarını bir araya getirmek açısından en güçlü platform olarak kabul edilen ‘Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’ gerçekleştiriliyor. Fuarda gerçekleştirilen basın buluşmasında Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, şirketin yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.Bugüne kadar demiryolları güzergahında bulunan ülkeler ile yaptıkları anlaşmalar ve geliştirdikleri modeller sayesinde hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Erol Erkan, şöyle devam etti: “Ülkemizin ihracatını arttırma misyonumuzu denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile daha da büyütmeye hazırlanıyoruz. Türk Cumhuriyetlerde bulunan iş ortakları ve Türk ihracatçısının ürünlerinin uluslararası piyasaya erişimi için bu yılın üçüncü çeyreğinde denizyolu hizmetlerini devreye aldık.”Havayolu taşımacılığına girmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını anlatan Erol Erkan, “2022 yılı içerisinde gerekli çalışmaları yaparak yılın üçüncü çeyreğinde IATA sertifikamızı aldık. Şu anda acentelik sözleşmeleri ve lojistik terminal kiralama çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde yetkili IATA acentesi olarak müşterilerimizin hava kargo taşımacılığı taleplerine de cevap verebilir durumda olacağız” dedi.Erkan, bu yıl sonunda hedefledikleri gibi 500 milyon TL’lik ciro rakamına ulaşacaklarını söyledi. Pasifik Eurasia olarak bugüne kadar belirledikleri hedeflerinin üzerinde büyüme yakaladıklarını vurgulayan Erkan, 2023 yılında ise sadece demiryolu taşımacılığında 1 milyar TL’lik ciro hedefleri bulunduğunu ifade etti.Önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlarda; özkaynaklarla birlikte, şirketin sürdürülebilir yapısını güçlendirmek, mali açıdan finansal kaynaklara erişimini arttırmak; şeffaf ve denetlenebilir yönetim yapısıyla sermaye piyasası araçlarından da faydalanmak isteniyor. Erol Erkan bu paralelde 2022 yıl sonu bilançoları üzerinden 2023 ilk dönemde halka arz planlarının olduğunu belirtti.