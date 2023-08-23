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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Perakendeciler yeme içme işini sevdi

Müşteri deneyimini farklılaştırmak isteyen perakendeciler, yeme içme sektörüne yatırım yapıyor.

23 Ağustos 2023
Perakendeciler yeme içme işini sevdi

Müşteri deneyimini farklılaştırmak isteyen perakendeciler, yeme içme sektörüne yatırım yapıyor. Vakko, Boyner, Gizia, Jumbo gibi markaların yanı sıra CarrefourSA ve Migros gibi gıda perakendecileri de yeme içme konseptlerinin sayısını artırıyor.

Değişen alışveriş alışkanlıkları ve e-ticaret, mağazacılık konseptlerini de değiştiriyor. Müşteri deneyimini iyileştirmek için çabalayan perakendeciler deneyim odaklı mağazacılık konseptleri yaratmaya başladı. 

Son dönemde özellikle yeme içme konseptleri ön plana çıkıyor. Bazı şirketler kendi markalarıyla restoran konseptleri oluştururken, bazıları ise var olan mağazalarının içine yeme-içme noktalarını adapte ediyor. 

Örneğin ulaşılabilir lüks konseptiyle büyüyen Gizia Group, kendi restoran konseptini geliştiren markalardan biri oldu. Şirket, 2021 yılında Gizia Brasserie & Restaurant konseptini hayata geçirdi. İlk şubesini Abdi İpekçi Caddesi’nde açan şirket, ardında Galataport İstanbul ve Fişekhane projelerinde Gizia Brasserie noktalarını açtı. 

Marka, 2024 sonuna kadar Bağdat Caddesi Suadiye, Bursa Downtown ve Tersane İstanbul projelerinin açılmasıyla altı önemli lokasyonda hizmet vermeye başlayacak. 

Gizia Group CEO’su Reha Özkan, “Gizia Group ilke ve prensipleri doğrultusunda kadın moda giyiminde yarattığımız farkı gastronomi dünyasında da yaratarak Türkiye’de ve dünyada katma değer yaratmayı hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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