Perakendecilerin 'fahiş kira' eleştirilerine AVM'lerden yanıt

Perakende sektörünün AVM'lere yönelik "fahiş kira artışı, şeffaf olmayan aidatlar ve referans fiyat uygulamaları" şikayetlerine cevap gecikmedi.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) olan Nuri Şapkacı, Ticaret Bakanlığı’nın mevzuatı doğrultusunda tüm AVM’lerin denetlendiğini belirterek, “Ben denetleniyorum, tüm detayların yazıldığı raporları da zamanında tüm perakendecilere istisnasız gönderiyorum. Eğer bunu yapmayan herhangi bir yatırımcı varsa bakanlık gerekli ceza ne ise kessin. AVM’lerde ortak alan giderlerinde metrekare başına 50 TL suiistimal yapılıyor dediler. Bunu nasıl tespit etmişler? Tüm kurumları suçlamış durumdalar. Şimdi ben de ‘tüm perakendeciler cirolarını doğru beyan etmiyor’ desem doğru olur mu? Olmaz ama beyan etmeyenler var. Burada bir tek biz değil kamu da kaybediyor. Maalesef bakanlığın mevzuatında bu tarz durumlar için denetim mekanizması yok. Biz ne yapalım?” dedi.

"Yanlış ciro beyan edenleri biz ne yapacağız?"

Aidatlarda suistimal iddiaları ile ilgili ise Şapkacı, söylenildiğinin aksine bazı AVM’lerde yapılan anlaşmalar nedeniyle yatırımcının ortak alan giderlerinin yüzde 40’ının kendi ödemek zorunda kaldığını belirtti. Perakendecilerin beyan ettikleri ciroları bakanlığa denetlettiremediklerini belirten Şapkacı, “Bakanlığın mevzuatında böyle bir şey yok. Yanlış ciro beyan edenleri biz ne yapacağız? Onlar bizi denetlettirebiliyor. Cirolarını kaçıran insanlar kamudan da bir şeyler kaçırıyorlar. Ciro kaçıranlar tespit edildiğinde bize fesih hakkı verilsin o zaman. Bu kadar net” diye konuştu.

Uyarlama davalarına yönelik yorum yapan ve perakendecilerle AVM’lerin 5 senelik anlaşma yaptığına dikkat çeken Şapkacı sözlerine şu şekilde devam etti:

“5 senenin sonunda yatırımcı veya rayiç kira bedeli isteyebilir. Son dönemde rayiçler yukarı çıktı, kiralar düşük kaldı. Sonuçta yatırımcı bu rakamı isteyince iş mahkemeye gidiyor ve hakim genele bakarak rayicin genelde yüzde 10-15 altında karar veriyor. İstenilen bir rakam var ama bu hiçbir zaman olmuyor. Adaletin kestiği parmak acımaz. Biz oturduğumuz perakendecilerin yüzde 90’ı ile anlaşıyoruz” dedi.

Şapkacı, şirket olarak 2 bin 500 kontrat arasından sadece 2-3 tanesiyle anlaşmazlık yaşadıklarını vurguladı.