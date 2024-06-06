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Perakendede dijital girişim rüzgarı esiyor

Mağaza içi uygulamadan, tüketicilerle gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş diyaloglar kurulmasına kadar birçok alanda teknoloji sunan şirketler, perakendeyi dijitalleştiriyor. Globale de açılmaya başlayan bu şirketlerin arasından unicorn çıkması bekleniyor.

06 Haziran 2024 | 10:49
Perakendede dijital girişim rüzgarı esiyor

Start up’lar geliştirdikleri teknolojilerle tüm sektörlerde köklü değişimlere neden oluyorlar. Bu sektörlerden biri de perakende. Mağazacılık deneyimini iyileştirmek ve verimlileştirmek için çözümler sunan bu şirketler, geliştirdikleri yapay zeka teknolojileriyle perakendeyi dijitalleştiriyor. 

Perakende sektöründe mağaza içi uygulama, izleme ve denetim süreçlerinin mükemmelleştirilmesi, iş süreçlerini verimli ve eğlenceli hale getirerek oyunlaştırma tabanlı yazılım ürünlerin geliştirilmesi, tüketicilerle gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş diyaloglar kurulması, müşteri davranışlarını izleyip analiz ederek mağaza düzeninin optimize edilmesi gibi birçok alanda teknolojiler geliştiren bu şirketler, artık kabuklarından sıyrılarak hızla globalleşiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
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Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
GERİ
İLERİ
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