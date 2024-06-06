Perakendede dijital girişim rüzgarı esiyor

Start up’lar geliştirdikleri teknolojilerle tüm sektörlerde köklü değişimlere neden oluyorlar. Bu sektörlerden biri de perakende. Mağazacılık deneyimini iyileştirmek ve verimlileştirmek için çözümler sunan bu şirketler, geliştirdikleri yapay zeka teknolojileriyle perakendeyi dijitalleştiriyor.

Perakende sektöründe mağaza içi uygulama, izleme ve denetim süreçlerinin mükemmelleştirilmesi, iş süreçlerini verimli ve eğlenceli hale getirerek oyunlaştırma tabanlı yazılım ürünlerin geliştirilmesi, tüketicilerle gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş diyaloglar kurulması, müşteri davranışlarını izleyip analiz ederek mağaza düzeninin optimize edilmesi gibi birçok alanda teknolojiler geliştiren bu şirketler, artık kabuklarından sıyrılarak hızla globalleşiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.