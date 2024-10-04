Perakendede global marka hareketliliği: Pazara hangi markalar girdi, hangileri çıktı?

Perakende, tüketiciye doğrudan dokunan bir sektör olması sebebiyle Türkiye’nin makro ekonomik dengeleri açısından önemli bir rol oynuyor. Bu yönüyle perakende sektörü, ekonominin gidişatına dair de önemli bir parametre görevi görüyor. Geçen yıl yaklaşık 6 trilyon TL’nin üzerinde bir hacme ulaştığı tahmin edilen sektörde, son dönemde yabancı menşeili marka girişinde hareketlilik gözleniyor.

Bunun pek çok nedeni var. Özellikle 18-35 yaş arası gençlerin yoğun olduğu şehirlerin yabancı markalara büyük bir pazar potansiyeli sunduğunu düşünen sektör temsilcileri, “Bu genç nüfus, teknolojiye yatkın ve moda trendlerini hızlıca benimseyen bir kitle. Bu da özellikle hızlı moda markaları için pazarı cazip kılıyor” değerlendirmesinde buluyor.

Türkiye’nin coğrafi avantajları da yabancı marka ilgisinde etkili. Öyle ki global markalar çoğu zaman Türkiye’yi bir merkez olarak kullanarak, komşu pazarlara açılmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye’nin, en başta da İstanbul’un, alışveriş turizminin kilit noktalarından biri olması, yabancı markaların mağazalaşarak zengin turistlere ulaşmasını sağlıyor.



Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.