ARA
DOLAR
34,25
0,27%
DOLAR
EURO
37,63
-0,56%
EURO
GRAM ALTIN
2918,25
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
8938,29
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

Perakendede global marka hareketliliği: Pazara hangi markalar girdi, hangileri çıktı?

Bir dönem yabancı marka akınına uğrayan Türkiye perakende sektöründe zaman içinde pazardan çekilenler arttı. Ancak sektörde hareketlilik tekrar başladı. Özellikle giyim perakendesinde, global markaların Türkiye’ye girişinde artış gözleniyor.

04 Ekim 2024 | 14:30
Perakendede global marka hareketliliği: Pazara hangi markalar girdi, hangileri çıktı?

Perakende, tüketiciye doğrudan dokunan bir sektör olması sebebiyle Türkiye’nin makro ekonomik dengeleri açısından önemli bir rol oynuyor. Bu yönüyle perakende sektörü, ekonominin gidişatına dair de önemli bir parametre görevi görüyor. Geçen yıl yaklaşık 6 trilyon TL’nin üzerinde bir hacme ulaştığı tahmin edilen sektörde, son dönemde yabancı menşeili marka girişinde hareketlilik gözleniyor. 

Bunun pek çok nedeni var. Özellikle 18-35 yaş arası gençlerin yoğun olduğu şehirlerin yabancı markalara büyük bir pazar potansiyeli sunduğunu düşünen sektör temsilcileri, “Bu genç nüfus, teknolojiye yatkın ve moda trendlerini hızlıca benimseyen bir kitle. Bu da özellikle hızlı moda markaları için pazarı cazip kılıyor” değerlendirmesinde buluyor.

Türkiye’nin coğrafi avantajları da yabancı marka ilgisinde etkili. Öyle ki global markalar çoğu zaman Türkiye’yi bir merkez olarak kullanarak, komşu pazarlara açılmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye’nin, en başta da İstanbul’un, alışveriş turizminin kilit noktalarından biri olması, yabancı markaların mağazalaşarak zengin turistlere ulaşmasını sağlıyor.


Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2918,25 0,06%
  • ALTIN ONS 2650,3 -0,22%
  • BIST 100 8938,29 0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,51 1,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35784 0,17152%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95,625 1,0568%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2473 0,2726%
  • EURO/DOLAR 1,0976 -0,4932%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6258 -0,5622%
  • STERLIN/DOLAR 1,30954 -0,23389%
Borsa Haberleri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
GERİ
İLERİ
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL