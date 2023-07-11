Perakendede yapay zeka dönemi

Dünya Ekonomik Forumu’na göre, perakende sektöründeki yapay zeka hizmetleri 2028 yılına kadar 31 milyar doların üzerine çıkacak. Türkiye’deki markalar satıştan koleksiyon tasarımına farklı alanlarda yapay zekayı kullanmak için harekete geçti.

Son dönemde hızlı gelişimiyle dikkat çeken yapay zeka teknolojileri perakende sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Şirketler satıştan koleksiyon tasarımına kadar farklı alanlarda yapay zekayı kullanıyor.

Bazıları yapay zekayla koleksiyon geliştirirken, bazıları ise verimlilik ve yeni stratejiler için yapay zekadan destek alıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) tahminlerine göre perakende sektöründeki yapay zeka hizmetlerinin kullanımı 2028 yılına kadar 5 milyar dolardan 31 milyar doların üzerine çıkacak.

McKinsey analizlerine göre önümüzdeki üç ila beş yıl içinde yapay zeka, giyim sektörünün 150 milyar dolar, moda ve lüks sektörlerinin ise işletme kârlarına 275 milyar dolara kadar artış yaşatabilir.

Perakende sektöründe yapay zekanın en çok kişiselleştirilmiş ürün önerileri, içerik oluşturma, otomatik çeviri, veri analizi ve ürün geliştirme alanlarında kullanılacağı öngörülüyor.

Türkiye’deki markalar da bu sürece uyum sağlamak için yapay zeka yatırımlarına hız vermiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.