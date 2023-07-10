Piyasa uzmanları hisse senedi diyor

Bayram tatili sonrasında çok yoğun bir gündem oldu. Enflasyon, maaş artışları derken ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya kaldık. Torba yasadan hem maaş zamları hem de başta içki, sigara, motorlu taşıtlar olmak üzere vergi yükü geldi.

Özel sektör asgari ücretin 11.400 TL’ye çıkarılması konusunu masaya yatırmış durumda. Bu artışlar, mecburen fiyatlara giriyor ve enflasyonu yukarı yönlü itiyor. Yılın ikinci yarısında bu nedenle enflasyonda yukarı yönlü eğilim şaşırtıcı olmayacak.

Bayram tatili sürecinde dolar kurundaki artış eğilimi devam etti. 22, 24 derken 26 TL sınırı zorlandı. Ortodoks politikalara döneceğini ifade eden Merkez Bankası’nın bayram tatili sürecinde 8,5 milyar dolar döviz alımı yaptığı görüldü.

Altın fiyatları yükseliş eğilimini koruyor. TL mevduat tarafında yüzde 40’ı bulan faiz oranı var. 1 milyon TL’ye 32 gün vade için 33-34 bin TL faiz getirisi alınabiliyor.

Dikkat çeken bir konu da, seçimlerin ardından borsaya ve tahvil piyasasına yabancı girişinin başlaması oldu. TCMB’nin verilerine göre yabancı yatırımcılar; 9-16 Haziran’daki 313 milyon dolarlık net alımın ardından 16-23 Haziran haftasında 399 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Borsaya para girişi ile birlikte borsa rekor üzerine rekor kırıyor. Piyasalardaki bu hareketlilik sürecek mi? Yaz sonuna kadar paranın rotası ne olacak? Tüm bu soruların cevabını aradık. Gözde ve Ceren arkadaşlarımız konunun uzmanlarıyla konuştu.

Yapılan değerlendirmelere bakıldığında, hisse senedi piyasasında iyimser beklentiler devam ediyor ve portföylerde hisse ağırlığının korunması tavsiye ediliyor. Bunun yanında TL mevduat, altın ve dövizde portföylerde yer buluyor. Kapak haberinin ardından borsa haberinde de aracı kurumların portföylerde bulunmasını tavsiye ettiği hisselerin analizini bulabilirsiniz.

Bu sayımızda “Yılın İş İnsanı” araştırmamızın da sonuçlarına yer verdik. 32 yıldır bu araştırmayı gerçekleştiriyoruz. Dokuz kategoride en çok oyu alarak zirveye oturan isimlere sayfalarımızda yer verdik.

2022 yılında gerek yerel gerekse küresel dinamiklere hakim olan, dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil ekonomi alanlarında öncü adımlar atan liderler zirveye oturdu.

Yılın İş İnsanı, Ali Koç ve Tuncay Özilhan gibi isimleri geride bırakan, yerli savunma sanayinde devrim yaratan Baykar’ın genel müdürü Haluk Bayraktar oldu. İş dünyasının belirlediği dokuz ismi de tebrik ediyorum.

İyi haftalar

Sağlıkla kalın…