Polat, 50 milyon dolar yatırımla Akatlar’da kentsel dönüşüm yapacak

Polat Holding, Polat Gayrimenkul bünyesinde gerçekleştirdiği yeni projesi Polat Akatlar’ı İstanbul Akatlar’da hayata geçiriyor. Polat Akatlar, Polat Gayrimenkul’ün yeni lüks ofis-rezidans projesi olarak öne çıkıyor.

Polat Akatlar satış ofisinde gerçekleşen toplantıda Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, İstanbul’un merkezi ve nezih lokasyonunda kentsel dönüşüme imza atarak 112 daireden oluşan Polat Akatlar projesini geliştirdiklerini söyledi.

Polat, “Sürekli deprem tehdidi altında yaşayan İstanbul’a depreme dayanıklı, modern ve şehrin dinamikleri ile uyumlu binalar kazandırmak çok önemli. Hem içinde yaşayanların hem de semt sakinlerinin yaşam standartlarını yukarıya çekecek olan Polat Akatlar ile Türk ekonomisine katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz. Projemizin ikonik çehresi ve fasiliteleri ile semte katacağı çok şey var‘’ dedi.

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel de, projenin bölgede bulunan eski bina stoğunun tersine depreme dayanıklılığı, dikkat çekici şık mimarisi ve modern düzenlemeleri ile Akatlar’ın en yeni ve en dikkat çekici projesi olduğunu vurguladı.

Proje, TEM Otoyolu, D100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarına yakın konumu, Maslak ve Levent hattındaki iş ve alışveriş merkezlerine yakınlığı ile öne çıkıyor.



