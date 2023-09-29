Projeler, çocukların ve gençlerin iyileşmesini hedefliyor

Deprem felaketinin ardından üretimden istihdama, eğitimden barınmaya kadar pek çok uzun soluklu proje ile bölgeye desteklerini sürdüren markaların, özellikle son dönemde çocuklar ve gençlere yönelik KSS projelerine ağırlık verdiği gözleniyor.

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden biri sonrasında yaraları sarmak için kurumlar ve şirketler harekete geçti. Aradan geçen aylar boyunca maddi ve ayni yardımlar hiç durmadan devam etti. Durumun ehemmiyetinin farkında olup elini taşın altına koyan markalar, uzun soluklu projelerle bölgeye yeniden can suyu verme çabasında.

İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yaraların sarılması ve depremzede vatandaşlarımızın iş gücüne tekrar kazandırılması yönünde çalışmalar yürüten markalar; üretimden istihdama, eğitimden barınmaya kadar pek çok uzun soluklu proje ile bölgeye olan desteklerini sürdürüyor.

Özellikle son dönemde ise markaların, deprem bölgesindeki çocuklar ve gençlere yönelik KSS projelerine ağırlık verdiği gözleniyor.

SPOR ALANI İNŞA EDİLDİ

Örneğin; Paribu çatısı altındaki Team Paribu ve İhtiyaç Haritası'nın birlikte yürüttüğü 'Team Paribu Seninle' projesi, deprem felaketi sonrasında bölgeyi odak noktasına aldı. Team Paribu, İhtiyaç Haritası ve Eda Erdem önderliğinde Team Paribu sporcularının da katkısıyla deprem bölgesinde bulunan çocuk ve gençlerin sporla iyileşmesine yönelik çalışmalara başladı.

6-18 yaş aralığında yaklaşık 400 çocuk ve gence ulaşması planlanan proje kapsamında deprem bölgesindeki ilk spor alanı Hatay'da inşa edildi. Paribu olarak, bölgeye ve bölgedeki insanların ihtiyaçlarına yönelik destek çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Paribu CEO'su Yasin Oral, ilerleyen günlerde de farklı alanlardaki desteklerine devam edeceklerini belirtiyor.

MASA TENİSİ EĞİTİMİ

Havacılık sektöründe yerli yazılımla dünyaya hiz¬met ihraç eden Hitit de Türkiye'nin farklı illerinde 140 binden fazla çocuğa ulaşan Uçan Raketler projesini depremden etkilenen illere taşıdı. Deprem sonrasında çocukların yaşadıkları travmanın etkilerinin spor yoluyla azaltılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk özel masa tenisi alanı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat İlçesi Expo Konteyner Kenti'nde faaliyete geçirildi.

Ardından da Malatya'da Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ndeki alanın açılışı yapıldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen projede çocuklar, antrenör desteğiyle profesyonel masa tenisi eğitimi alma imkanı bulacak.

Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, "2018 yılında başlattığımız ve şu ana kadar yüzbinlerce çocuğun faydalandığı Uçan Raketler'i, amacına uygun olarak deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak bizim için bir görev ve sorumluluk" diyor.

PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN

Yataş Bedding ise El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar' projesini bu yıl deprem bölgesinde sürdürüyor. Prematüre bebeklerin gelişimine destekte bulunmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında marka, depremde zarar gören Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi ile Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin anne-bebek uyum odalarını yeniledi.

Aylık yatan hasta sayısının ortalama 24 olduğu Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 35 kuvöz bulunduğunu söyleyen Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, "Açtığımız anne-bebek uyum odaları sayesinde deprem bölgesindeki anne ve prematüre bebekler şehir değiştirmek, bir de bu stresi yaşamak zorunda kalmayacak" diyor.