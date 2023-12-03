QUA Granite çevre dostu yatırımlar yapıyor

QUA Granite, 41 milyon m2/yıl kapasiteli çevre dostu altı aktif üretim hattı ile Aydın Söke'de teknik granit, vitrifiye, seramik sağlık gereçleri ve banyo ürünleri üretiyor. Sürdürülebilir yaklaşımıyla alanının öncülerinden biri olan şirket, çevreci yatırımları ile öne çıkıyor.

12-25 Kasım tarihli sayıdan

Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde Temmuz 2016'da faaliyete geçen QUA Granite, bugün 798.724 m2'lik açık alan ve 170.292 m2 kapalı alanda 41 milyon m2/yıl kapasiteli çevre dostu altı aktif üretim hattı ile katma değeri yüksek teknik granit ürünleri üretiyor.

Bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirket, genç ve dinamik ekibiyle yerel düşünüp, global hareket ediyor, yurt içi ve yurt dışı bayi ağını güçlendiriyor.

EPD BELGESİNE SAHİP

Şirket, sürdürülebilir yaklaşımıyla teknik granitin yanı sıra vitrifiye, seramik sağlık gereçleri ve banyo ürünleri üretirken banyo grubu ürünlerini ''QUA Concept'' markasıyla satışa sunuyor.

450 kg'lık taşıma kapasitesine sahip seramik sağlık gereçleri, slim, soft, metal menteşe kapak seçenekleri, kanalsız yapısı ve kolay temizlenebilmesiyle kolaylık sağlıyor. Su tasarrufu sağlayan renkli bataryalı armatürleri, fırçalı nikel kaplamalı PVD ürünleri de mevcut.

QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan, sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda, bir ürünün LCA (Yaşam Döngüsü Analizi) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, bağımsız doğrulanmış ve kayıt altına alındığını belgeleyen EPD belgesine sahip olduklarını, 7mm ve 20mm ürün grupları için EPD sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını söylüyor.

ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Güneş enerjisine odaklanan şirket QUA Granite fabrikasının çatısında, 105 bin m2'lik güneş enerjisi yatırımıyla, 2024'ten itibaren yıllık yaklaşık 25.000.000 kWh enerji üretecek. Fabrika elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u yenilenebilir enerjiden elde ederken bu oran 11.950.000 kg daha az karbondioksit salınımı (CO2) sağlayıp, 531 bin 111 ağacı kurtaracak.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının tüm grup şirketleri için önem arz ettiğini belirten Erdoğan, 2024'te tüm grup şirketlerinde kendi elektriklerini kendilerinin üreteceğini, sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla yeşil enerji yatırımlarının devam edeceğini vurguluyor.

Erdoğan, "Qua Granite olarak sürdürülebilirlikte dünyanın en yüksek notlarından birini almanın gururuyla bu bilinci tüm grubumuza entegre etmek için uğraşıyoruz. Sektörümüzde sürdürülebilir büyüme anlayışıyla önemli bir yer edinirken, ihracat, üretim, istihdam ve inovasyon gibi alanlarda ülkemizin gücüne güç katıyoruz" diyor.

Verimliliği artırmak ve su israfını önlemek için üretim faaliyetlerinde oluşan atık suyun yüzde 100'ü doğaya deşarj edilmeden, endüstriyel atık su arıtma tesisinde arıtılarak tekrar üretime kazandırılıyor. Su verimliliği çalışmaları ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı ile belgelendirilirken yatırım kararları biyoçeşitliliği gözeterek alınıyor. Operasyonlarının biyoçeşitliliğe olan etkisi düzenli olarak takip ediliyor, önleyici faaliyetleri hayata geçiriliyor ve raporlanıyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ KURDU

QUA Granite, sürdürülebilirliği stratejik bir yönetim modeli olarak benimsiyor ve sürdürülebilir kalkınmanın

önemli aktörlerinden biri olmak için çalışıyor. Bunun için dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında 10 evrensel ilkeye dayanan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) 25.10.2021’de imzaladı. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurdu.

