ReySea, SynSun Sports’un Türkiye temsilcisi oldu

Türkiye’de kadın girişimci ekosistemi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 2000’li yılların başlarında Türkiye’de yüzde 3-4 seviyelerinde olan kadın girişimcilerin, girişimcilik ekosistemi içindeki payı, bugün yüzde 15’lere kadar yükselmiş durumda.

Bunda başta Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve KAGİDER ile gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması olmak üzere, kadın girişimciliğini destekleyen programların önemli bir etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Kadın girişimciler, başta geleneksel sektörler tekstil, gıda, hizmet olmak üzere bugün gelinen noktada çok farklı alanlarda işlere imza atıyor.

DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI

Son olarak ikiz kardeşler, hobilerini, önce profesyonel spora sonrasında girişime dönüştürdüler. İkiz kardeşler Reyhan Yılmaz ve Seyhan Öztaylan tarafından kurulan ReySea, Çin merkezli spor ekipmanı üreticisi SynSun Sports Co. Ltd ile yapılan anlaşma kapsamında markanın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu. ReySea; kürek tekneleri, kanolar, SUP’lar (stand-up paddle board) ve çeşitli su sporları ekipmanlarını Türkiye pazarına sunacak. Şirket, aynı zamanda Avrupa pazarına açılmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Hedefleri arasında bireysel kullanıcıların yanı sıra spor kulüpleri, eğitim kurumları ve federasyonlar da yer alıyor.

Su sporlarına yıllardır gönül veren Reyhan Yılmaz, “Kürekle başlayan spor yolculuğumuz, şimdi iş dünyasında güçlü bir vizyona dönüştü. ReySea ile hem kaliteli ekipman sunuyor hem de Türkiye'de su sporlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz,” diyerek girişimin vizyonunu özetliyor. ReySea, kadın girişimciliği ile spor tutkusunu bir araya getiren ve Türkiye su sporları pazarına yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen ilham verici bir girişim olarak öne çıkıyor.