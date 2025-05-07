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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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ReySea, SynSun Sports’un Türkiye temsilcisi oldu

Türkiye’de su sporları alanında dikkat çeken yeni bir iş birliği hayata geçirildi. İkiz girişimciler Reyhan Yılmaz ve Seyhan Öztaylan tarafından kurulan ReySea, Çin merkezli spor ekipmanı üreticisi SynSun Sports Co. Ltd ile yapılan anlaşma kapsamında markanın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu.

07 Mayıs 2025 | 13:11
ReySea, SynSun Sports’un Türkiye temsilcisi oldu

Türkiye’de kadın girişimci ekosistemi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 2000’li yılların başlarında Türkiye’de yüzde 3-4 seviyelerinde olan kadın girişimcilerin, girişimcilik ekosistemi içindeki payı, bugün yüzde 15’lere kadar yükselmiş durumda.

Bunda başta Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve KAGİDER ile gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması olmak üzere, kadın girişimciliğini destekleyen programların önemli bir etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Kadın girişimciler, başta geleneksel sektörler tekstil, gıda, hizmet olmak üzere bugün gelinen noktada çok farklı alanlarda işlere imza atıyor.

DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI

Son olarak ikiz kardeşler, hobilerini, önce profesyonel spora sonrasında girişime dönüştürdüler. İkiz kardeşler Reyhan Yılmaz ve Seyhan Öztaylan tarafından kurulan ReySea, Çin merkezli spor ekipmanı üreticisi SynSun Sports Co. Ltd ile yapılan anlaşma kapsamında markanın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu. ReySea; kürek tekneleri, kanolar, SUP’lar (stand-up paddle board) ve çeşitli su sporları ekipmanlarını Türkiye pazarına sunacak. Şirket, aynı zamanda Avrupa pazarına açılmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Hedefleri arasında bireysel kullanıcıların yanı sıra spor kulüpleri, eğitim kurumları ve federasyonlar da yer alıyor.

Su sporlarına yıllardır gönül veren Reyhan Yılmaz, “Kürekle başlayan spor yolculuğumuz, şimdi iş dünyasında güçlü bir vizyona dönüştü. ReySea ile hem kaliteli ekipman sunuyor hem de Türkiye'de su sporlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz,” diyerek girişimin vizyonunu özetliyor. ReySea, kadın girişimciliği ile spor tutkusunu bir araya getiren ve Türkiye su sporları pazarına yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen ilham verici bir girişim olarak öne çıkıyor.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
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