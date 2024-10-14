Riskler, yeni fırsatları beraberinde getirir

Temmuz ayında 11.000’li seviyeleri gören borsa endeksi 9.000 seviyelerinin de altına geriledi. Şirketlerden bu hamlelere karşı hisse geri alım hamleleri gelmeye başladı. Ancak jeopolitik riskler ve iç piyasadaki ekonomik belirsizlikler yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Takasbank Çek Takas Sistemi’ne ibraz edilip karşılıksız kalan çek sayısı eylül ayında, ağustos ayına göre yüzde 112 artarak 25 bin 523 adede yükseldi. Yine karşılıksız çekler tutar bazında ağustos ayındaki 7,95 milyar TL seviyesinden 15,26 milyar TL’ye çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, temmuz ayında kapanan şirket sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 39,8 artarken, kurulan şirket sayısındaki artış ise yüzde 4,2 seviyesinde kaldı.

Bu yılın ilk yedi ayında, en çok inşaat sektöründe olmak üzere toplam bin 554 konkordato talebi oldu. Yapılan tahminler bu yıl için 3 bini aşkın konkordato olabileceği yönünde. Bunda ekonomideki durgunluk ve nakit akışında yaşanan sorunlar en temel belirleyici başlıklar.

Bu belirsizlikleri daha da artırabiliriz. Ancak ekonomi yönetiminin işinin hiç de kolay olmadığını söylemek istiyorum. Enflasyonla mücadele etmeye çalışırken, ekonomide yaşanan daralma şirketleri ve doğal olarak şirketlerin çalışanlarını zorluyor. Artan yaşam maliyetleri de buna eklenince, yeni iş fırsatları daha önemli hale geliyor. Girişimciler veya girişimci olmak isteyenler, fırsatları araştırıyorlar.

17-20 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘Bayim Olur Musun? 22. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’ bu açıdan girişimci adaylarının odağında olacak.

Ekonomist Dergisi olarak uzun yıllardır girişimci adayları için araştırma yapıyoruz. Bayim Olur Musun? fuarı öncesinde Franchise-100 araştırmasını siz değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. Burcu Tuvay ve Ayşegül Sakarya Pehlivan arkadaşlarımızın hazırladığı bu araştırma, girişimci adayları için önemli fırsatları önlerine seriyor.

Sağlıkla kalın…