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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Rotasını ABD ve İngiltere’ye çevirdi

Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türk jeneratör firması Teksan, 140 ülkeye ihracat yapıyor.

06 Şubat 2024
Rotasını ABD ve İngiltere’ye çevirdi

Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türk jeneratör firması Teksan, 140 ülkeye ihracat yapıyor. Mısır’da çöl yeşillendirme projesinden Nepal’deki dağların zirvelerine kadar pek çok projeye ürün veren şirket, 2024’te İngiltere ve ABD’de hızlı büyüme hedefliyor.

Buyıl 30’uncu yaşını kutlayan Teksan, kesintisiz güç kaynakları alanında faaliyet gösteriyor. Abdulkadir Teksan, Özdemir Ata ve Özcan Başeğmezler ortaklığıyla yönetilen şirket, altı kıtada 140’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. 

İngiltere ve ABD’de ofisleri de bulunan şirketin cirosunun yüzde 75’inden fazlası ihracattan geliyor. 

İstanbul ve Kocaeli’deki fabrikalarında toplam 70 bin metrekareye ulaşan kapalı alanda, yıllık 15 bin adedin üzerinde üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten şirketin ikinci kuşak temsilcisi Teksan Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “Geçen yıl yüzde 12’lik büyüme ile 152 milyon Euro ciroya ulaştık. 

2024’ün dünya ekonomisinde devam edeceği tahmin edilen resesyon beklentileri nedeniyle her sektör için kontrollü bir yıl olacağı kanısındayız. Bu nedenle mevcut pazarlardaki çalışmalarımıza ağırlık verirken 2024’te özellikle ABD ve İngiltere’deki çalışmalarımızı artırarak hızlı bir büyüme bekliyoruz” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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