Rotasını ‘karanlık depolar’a çevirdi

Türkiye’de depolama ve raf sistemleri alanında faaliyet gösteren Akdenizrack’in kurucusu Saniye Kurt, 1999 yılında İkitelli’deki Temesist’te başlayan kariyerini kendi şirketine taşıyarak girişimcilik yolculuğuna adım attı. Üretimden satışa, AR-GE’den operasyon yönetimine kadar sektörün farklı alanlarında yaklaşık 10 yıl görev yapan Kurt, sahada gördüğü ihtiyacı girişime dönüştürdü. Bugün yüzde 80 ihracat, yüzde 20 iç pazar ağırlığıyla çalışan şirket, özellikle Afrika’da 10 yıllık geçmişiyle pazar lideri konumunda.

Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından

Kurt’un yeni büyüme rotasında ise klasik raf sistemlerinden daha yüksek teknoloji gerektiren ve ‘akıllı depo’ olarak anılan ‘karanlık depo sistemleri’ bulunuyor. Şirket bugün, Türkiye’de kendi mühendislik ekibiyle geliştirdiği otomasyon çözümleriyle bu alanda faaliyet gösteren iki yerli şirketten biri. Karanlık depo sisteminin geliştirilmesi için 50 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Kurt, “Kendi yazılım ekibimizle yaklaşık bir yıllık AR-GE çalışmamızın ardından ürün ortaya çıktı. Geçen yıl 12 milyon dolar olan ciromuzu bu yıl akıllı depo projelerimizin katkısıyla yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz karanlık depo projelerinin hacmi 17 milyon dolar. Bu depo projelerinin Türkiye’de yaygınlaşmasıyla birlikte ihracat ve iç pazarın payımızın yüzde 50, yüzde 50 olmasını planlıyoruz” diye anlatıyor.

Yüksekliği 40 metreye kadar çıkıyor

Akıllı depoların en önemli avantajlarından birini yatırımın geri dönüş süresi oluşturuyor. Akdenizrack’in hesaplamalarına göre sistem, üç vardiya çalışan bir fabrikada yaklaşık 1,5 yılda, tek vardiya çalışan işletmede ise dört yılda kendini amorti edebiliyor. Yabancı teknoloji sağlayıcılarına kıyasla yatırım maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle geri dönüş süresinin de kısaldığını belirten Kurt, karanlık depolarda insan ve forklift kullanımının tamamen ortadan kaldırılabildiğine dikkat çekiyor. Kurt, şöyle devam ediyor: “Hızın öne çıktığı akıllı depoların bir diğer avantajı ise mevcut alanın daha verimli kullanılması. Sistemlerde depolama yüksekliği 40 metreye kadar çıkabiliyor. Forkliftlerin erişim yüksekliği yaklaşık 15 metre ile sınırlı. Bizim şu anda devam eden projelerimizin birinde ise 27 metre yüksekliğe ulaştık. Bu sistem sayesinde koridorlar daralıp, depolama yükseklikleri artıyor. Daha fazla alan verimli kullanılıyor.”

Gıda sektörü yüzde 70'ini oluşturuyor

55 kişilik mühendis ve 70 kişilik saha personeli bulunan Akdenizrack’in müşteri portföyünün yüzde 70’i gıda sektöründen oluşuyor. İçecek, çikolata, makarna gibi alanlarda faaliyet gösteren üreticilerinin depoları şirketin ana çalışma alanları arasında. Akıllı depo sisteminin bir demo uygulamasını yakında ambalaj fuarında ve aralık ayındaki gıda fuarında sergilemeyi planladıklarını ifade eden Kurt, son bir yılda Türkiye’de beş karanlık depo kurduklarını söylüyor. Türkiye’de bu teknolojinin henüz gelişme aşamasında olduğuna dikkat çeken Kurt, “Geçmişte söz konusu sistemler ağırlıklı olarak İspanya, Almanya ve Japonya’dan tedarik edildi. Bizim hedefimiz, Türkiye’de akıllı depo kurulumlarını artırmak ve klasik – yarı otomatik depo kurulumunda yurt dışında yakaladığımız büyüme ivmesini, bu yeni nesil depolama teknolojileriyle iç pazara da taşımak” diye ekliyor.