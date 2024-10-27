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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Sabır taşı çatlamadan çözüm bulunmalı

Geçen hafta içinde Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İstanbul Sanayi Odası’nın Başkanı Erdal Bahçıvan, ‘Sanayinin sabır taşı ciddi işaretler veriyor’ diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

27 Ekim 2024 | 09:43
Sabır taşı çatlamadan çözüm bulunmalı

Bahçıvan, Orta Vadeli Program’da ortaya konan hedeflerin tutarlı bir stratejiyi ortaya koyduğunu ancak geleneksel sektörlerin dinamiklerini de gözden kaçırmamak gerektiğini söyledi. Bahçıvan, “Sanayi sektörü bu dönemde sorunun kaynağı kendisi olmadığı halde büyük bir bedel ödüyor. Sektörlere, ‘Ne yapalım, kendi yağınızda kavrulun, kendi başınızın çaresine bakın’ diyebilecek bir lüksümüz yok” dedi.

Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üstünde kaldı. TC Merkez Bankası’nın enflasyonda alınan bu olumsuz sinyallerle birlikte faiz indirimi hamlesini, kasım ayında değil aralık ayında hatta 2025 yılının ilk çeyreğinde yapabileceği beklentisi arttı. HSBC Global de yaptığı son analizde Türkiye’de enflasyonun kalıcı hale gelme riski taşıdığını ifade etti.

Türkiye’de başta emekliler ve asgari ücretle çalışanlar olmak üzere dar gelirli kesim yüksek enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor. Gözler yeni yılda emekli maaşlarında ve asgari ücret görüşmelerinde. Muhalefet 30 bin TL rakamını telaffuz ederken bu ekonomik konjonktürde çok da mümkün görünmüyor. IMF’den de bu yönde bir açıklama geldi ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, “Yüksek asgari ücret artışının bu yıl olmamasını umuyoruz, çünkü enflasyonun yüksek olduğu birçok ülkeden edindiğimiz deneyimlere göre, asgarin ücretin bu oranda artırılması, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor” dedi.

Yani sadece sanayici için değil dar gelirli için de acı reçetenin tatbik edilmeye devam edileceği bir süreç yaşanıyor. Ekonomi yönetiminin işi hayli zor. Ekonomide bu kadar yüksek sesle S.O.S sinyalleri gelirken, ekonomi programını uygulamaya devam etmek güçlü bir siyasi irade gerektiriyor. Sabır taşını çatlatmadan ekonomik programa da ciddi zarar vermeden bir yol bulunması gerekiyor.

Değerli okurlar bu haftaki kapak konumuz ise ofis. Editör arkadaşımız Levent Gökmen Demirciler’in Alfa Invest ile birlikte yaptığı araştırma ile İstanbul, Ankara, İzmir’de öne çıkan ofis bölgelerindeki kiralık, satılık ofis m2 fiyatlarındaki değişimi, son trendleri ve ofis piyasasındaki doluluk oranlarını ele aldık. Pandemi sonrasında ofise geri dönüş, hibrit çalışma modellerinin getirdiği ofis piyasasındaki değişikler gibi konulara değindik.

Son olarak Türkiye savunma sanayinin kalelerinden biri olan TUSAŞ’a yapılan terör saldırılarını kınıyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
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BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
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