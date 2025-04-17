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Sağlık teknolojisine yatırım geldi

Sağlık teknolojileri alanında yapay zekâ temelli çözümler geliştiren Viseur AI, melek yatırım ağı Decacorn Angels’tan yatırım aldı.

28 Mart 2025 | 00:00
Sağlık teknolojisine yatırım geldi

Bu yeni yatırım; Viseur AI’ın AR-GE faaliyetlerini genişletmesine, küresel pazardaki büyüme stratejilerini desteklemesine katkı sağlayacak.

Ekonomist’in 30 Mart - 12 Nisan 2025 tarihli sayısından

Viseur AI; tıbbi görüntüleme (radyoloji, onkoloji, patoloji) alanlarında yenilikçi yapay zekâ çözümleri geliştirerek, sağlık profesyonellerine no-code bir yapay zeka platformu sunuyor. Bu platform sayesinde hastaneler ve araştırmacılar, herhangi bir kod bilgisine ihtiyaç duymadan yapay zekâ modelleri oluşturabiliyor, eğitebiliyor ve klinik süreçlerine entegre edebiliyor. HIS, RIS, LIS, PACS, PIS gibi sağlık bilişim sistemleriyle tam uyumlu çalışan Viseur AI, teşhis süreçlerini hızlandırarak doktorların iş yükünü azaltmayı ve hastaların tanı ve tedavi kalitesini artırmayı hedefliyor. Viseur AI, melek yatırım ağı Decacorn Angels’tan yatırım aldı.

Decacorn Angels melek yatırımcılarından aldığı bu yatırım; Viseur AI’ın sektördeki büyümesini ve inovasyon odaklı çalışmalarını hızlandırarak, tıbbi yapay zekâ alanında global bir oyuncu olma hedefini destekleyecek. Viseur AI’ın mevcut değerlemesi 6,6 milyon Euro’ya ulaşırken, bugüne kadar aldığı toplam yatırım 250 bin Euro’yu buldu. Decacorn Angels’ın yanı sıra Kayacan Ventures, Bal Brothers Ventures ve BIGG Fonu gibi güçlü yatırımcıların da desteğini alan Viseur AI, küresel pazarlara açılma sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

ASYA VE AVRUPA AÇILIMI

Viseur AI Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Sökmen, bu destek sayesinde AR-GE faaliyetlerini hızlandırarak, hastaneler ve sağlık kuruluşları için daha güçlü, güvenilir ve ölçeklenebilir yapay zekâ çözümleri sunacaklarını söylüyor. Sökmen, “2025’in son çeyreğinde Asya ve Avrupa pazarlarına açılmayı, büyük sağlık kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri geliştirerek yapay zekâ destekli teşhis çözümlerimizi yaygınlaştırmayı ve tıbbi yapay zekâ alanında lider konuma ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Viseur AI’ın sağlık sektöründe yarattığı katma değeri ve büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak yatırım yaptıkları Viseur AI hakkında değerlendirmede bulunan Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren ise “Yapay zekâ destekli tıbbi görüntüleme çözümleriyle hastanelerin ve sağlık profesyonellerinin iş akışlarını optimize eden bu yenilikçi girişimin, global sağlık ekosisteminde önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz” diye konuşuyor.

 

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16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
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