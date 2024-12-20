Sağlık turizmini dijitalde büyütecek

Geçtiğimiz dönemi 5 milyar dolarla kapatan sağlık turizmi gelirlerinin 2025’te resmi olarak 6 milyar doları, gayri resmi olarak ise 10 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Ülkemize gelen bir hastanın toplamda harcadığı paranın sadece yüzde 40’ı sağlık alanıyla ilgili oluyor. Geri kalan yüzde 60’lık bölümü hastalar, alışveriş, giyim, yemek ve turistik geziler için harcıyor. Bu nedenle sağlık turizmi pek çok sektörü kapsayan, besleyen ve pastayı büyüten bir değer.



Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki büyümesine odaklanan ve dünyada sağlık turizminin ilk dijital platformu olarak sektördeki yerini alan Hop Health de yatırım turları ve teknolojiye yönelik yatırımlarıyla vites büyütmeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde Mehmet Ali Yalçındağ’ın yöneticiliğini yaptığı MADA VC’nin de öncüsü olduğu yatırım turunda, aralarında Selçuk Esenyel gibi önemli isimlerin ve melek yatırımcıların da bulunduğu iş insanlarından 1 milyon dolar yatırım alan Hop Health, Türkiye pazarında güçlenerek küresel pazarda büyümeye yönelik çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki aylarda yeni bir yatırım turunu daha tamamlamayı ve 5 milyon dolar yatırım almayı hedefleyen Hop Health, 2025’ten itibaren cirosunu 30 milyon doların üzerine çıkarmayı planlıyor.



Hem hastalara hekimden aracısız fiyat alıp tedavi olabilme imkânı sunan hem sektör için “vergilendirilebilir ve takip edilebilir bir değer” oluşturan Hop Health, konaklamadan yeme-içmeye, alışverişe kadar kullanıcıya dokunabilecek her noktayı önererek sağlık turizminden alınan payı dijital platformunda en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

10 BİN HASTA AĞIRLAYACAK



Türkiye’de sağlık ile turizmi birleştiren bir anlayışla yurt dışından niteliği yüksek hasta getirerek ülke ekonomisini desteklemek istediklerini söyleyen Hop Health Kurucusu ve CEO’su Dr. Eren Ünal, nihai hedeflerinin Türk sağlık sektörünü ülke ekonomisinin lokomotifi haline getirmek olduğunu belirtti.

Sağlık turizminin tedavi hizmetlerinin çok daha ötesinde geniş bir ekosistemi kalkındırdığını aktaran Dr. Ünal, “Biz de Hop Health olarak pastayı büyüten bir yapı olmaya çalışıyoruz. 2024 sonunda hedeflediğimiz 18 milyon dolar ciroya çok yaklaştık. İki yılın içinde ise 30 milyon doları aşmayı amaçlıyoruz. Şu anda aylık ortalama 200-300 hastanın tedavisine aracılık ediyoruz. Önümüzdeki yıl ise ayda 1000 hasta hedefimiz bulunuyor. 2025 için hedefimiz 10 bin hasta ağırlamak. 2026’dan sonra ise hedefimiz 30 bin hastaya hizmet verebilmek” dedi.

PARTNERLİK SİSTEMİ



Geçtiğimiz yıl olabildiğince ürünü geliştirmeye ve ekip yapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını, önümüzdeki yıl içinse ‘Partner’ modülü başta olmak üzere sektöre birçok yenilik getiren 14 farklı modüle odaklanacaklarını söyleyen Dr. Eren Ünal, “Sağlık turizmine dokunabilecek tüm paydaşları, bu sektörden pay almalarını sağlayacak Hop Partner sistemine entegre edebilmeyi ve böyle sağlık turizmini büyütmeyi amaçlıyoruz. Bu sistemle şu anda havayolu şirketlerinden fiziki acentelere, otellerden bireysel aracılara kadar birçok kuruma kullanıcıya erişim imkânı tanıyoruz. Böylece sağlık turizmi sektörüne katılmak isteyen bireylerin ve kurumların, sahip oldukları network gücü ve lead oluşturma kabiliyetleri sayesinde 200 milyar dolarlık sağlık turizmi pazarına kolayca entegre olabilmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

14 FARKLI MODÜL



Hop Health, platformundaki 14 farklı modülüyle sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak ve doktorlarla hastaları güven içinde bir araya getirmek için online konsültasyondan, kişiye özel teklif kartlarına, ödeme kolaylıklarından, tercümanlı online muayene seçeneklerine ve kişiye özel sağlık asistanlarına kadar dijital anlamda birçok modül sunuyor. Hop Health; bariatrik cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, diş tedavisi, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, medikal estetik, ortopedi ve travmatoloji, estetik cerrahi, kulak burun boğaz, radyasyon onkolojisi ve saç ekimi gibi tüm branşlarda hizmet vermeyi hedefliyor.



