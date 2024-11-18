“Sağlıklı gıdaya erişim sürdürülebilir olmalı”

Migros, merkezine aldığı sürdürülebilirlik anlayışıyla iklim değişikliğiyle mücadele, verimli su yönetimi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, gıda israfının önlenmesi ve plastik atıkların azaltılması gibi iklim ve çevre alanlarında önemli projelere imza atıyor.

Şirket, İyi Gelecek Planı kapsamında karbon ayak izini 1,5 derece senaryosu ile uyumlu şekilde bilime dayalı hedefler kapsamında 2030 sonuna kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt ediyor.

Büyüyen bir şirket olmasına rağmen karbon ayak izini son üç yılda yüzde 14,7 azalttı. 2050 karbon net sıfır hedefine emin adımlarla ilerleyen Migros, karbon salımını yüzde 90 azaltan ve patenti kendilerine ait sulu soğutma sistemini yaygınlaştırıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 2026 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketiminin 1/3’ünü kendi güneş enerjisi santrallerinden sağlamayı amaçlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.