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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

“Sağlıklı gıdaya erişim sürdürülebilir olmalı”

Migros, iklim değişikliğiyle mücadele, verimli su yönetimi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, gıda israfının önlenmesi gibi pek çok konuda projeler geliştiriyor. Şirket, İyi Gelecek Planı kapsamında karbon ayak izini 2030 sonuna kadar yüzde 42 azaltmayı hedefliyor.

18 Kasım 2024 | 09:32
“Sağlıklı gıdaya erişim sürdürülebilir olmalı”

Migros, merkezine aldığı sürdürülebilirlik anlayışıyla iklim değişikliğiyle mücadele, verimli su yönetimi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, gıda israfının önlenmesi ve plastik atıkların azaltılması gibi iklim ve çevre alanlarında önemli projelere imza atıyor.

Şirket, İyi Gelecek Planı kapsamında karbon ayak izini 1,5 derece senaryosu ile uyumlu şekilde bilime dayalı hedefler kapsamında 2030 sonuna kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt ediyor.

Büyüyen bir şirket olmasına rağmen karbon ayak izini son üç yılda yüzde 14,7 azalttı. 2050 karbon net sıfır hedefine emin adımlarla ilerleyen Migros, karbon salımını yüzde 90 azaltan ve patenti kendilerine ait sulu soğutma sistemini yaygınlaştırıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 2026 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketiminin 1/3’ünü kendi güneş enerjisi santrallerinden sağlamayı amaçlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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