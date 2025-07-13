Sağlıkta sürdürülebilir gelecek hamleleri artıyor

Artan kronik hastalık yükünün, yaşlanan nüfusun ve enerji krizinin, sağlık sistemlerini daha sürdürülebilir modeller kurmaya zorladığının altını çizen Arbak, “Dünya genelinde sağlık sektörü küresel karbon emisyonlarının yüzde 4’ünü oluşturuyor. Bu oran havacılık sektöründen bile fazla. Hastaneler ise yatak başına günde 13 kilogram atık üretiyor. Bu tablo karşısında, kaynak kullanımını yeniden düşünmek artık zorunluluk” diyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Philips, karbon nötr operasyonlara ulaşan ilk sağlık teknolojileri şirketlerinden biri olarak, döngüsel ekonomi modelini önceliklendiriyor. Arbak, “Kaynakları tüketen doğrusal modeller yerine, değeri koruyan sistem inovasyonlarına yöneliyoruz” diyerek, bu yaklaşımın yalnızca çevreye değil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine de katkı sağladığını vurguluyor.

Türkiye’de Başakşehir, Gaziantep ve Kütahya gibi şehir hastanelerinde dijital sistemler, yapay zekâ destekli çözümler ve entegre klinik cihazlarla güçlü bir varlık sürdüren şirket, dijital sağlık yatırımlarıyla da sürdürülebilirlik hedeflerini pekiştiriyor. Özellikle veri tabanının dijitalleşmesiyle daha doğru ve hassas sağlık çözümlerinin mümkün hale geldiğini, yapay zekâ sayesinde erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavinin öne çıktığını söyleyen Arbak, “Bu da hem sağlık sonuçlarını iyileştiriyor hem de sistemin ekonomik yükünü azaltıyor” diyor.

ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜMLER

Philips’in sürdürülebilirlik stratejisi yalnızca çevre değil, sosyal eşitlik ve yönetişim alanlarını da kapsıyor. “Kadın temsil oranı Türkiye’de yönetim kurulumuzda yüzde 66’ya ulaştı. Sosyal fayda sağlamak bizim için en az çevresel fayda kadar önemli” diyen Arbak, sağlıkta sürdürülebilirliğin çok katmanlı yapısını hatırlatıyor.

Philips Türkiye, dijitalleşme ve çevre dostu çözümlerle yalnızca bugünün değil, geleceğin sağlık sistemine de yön vermeyi hedefliyor. Yeni teknoloji MR cihazları da bunlar arasında yer alıyor. Öyle ki MR cihazlarında kullanılan helyum, sağlık sektöründeki kritik girdilerden biri. Geleneksel MR cihazları 1.500–1.700 litre helyum kullanıyor. Philips’in dünyada ilk helyumsuz MR cihazını geliştiren şirket olduğunu söyleyen Arbak, şunları anlatıyor: “Yeni nesil cihazlarında sadece 7 litre helyum kullanılıyor ve bu da kapalı döngü sistemle çalışıyor. Bu gelişme hem doğal kaynakların korunması hem de cihazın daha hafif olması sayesinde taşınabilirlik ve yerleşim kolaylığı sağlıyor.”