Samos'a 130 bin yolcu taşıdı, üç adaya daha gidecek

Bilindiği gibi son dönemde yüksek fiyatlar nedeniyle yerli turistler popüler lokasyonlardan uzaklaştı. En yoğun sezonda otellerde doluluk oranı geçmiş yıllardaki ortalamanın altında kaldı. Geceleme sayısı azaldı ya da tatil planı eylül-ekim aylarına sarktı. Türkiye’nin pahalı bir destinasyon haline gelmesi yerli turisti uygun fiyatlı alternatiflere yöneltti. Özellikle de vizesiz ülkelere ilgi arttı. Kapı vizesi uygulaması ise Yunanistan adalarının popülerliğini katladı. Geçtiğimiz günlerde buna şahit olduk.

KAPI VİZESİNDE BİLİNMEYENLER

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nin (İDO) davetiyle Samos’a, diğer adıyla Sisam’a gittik. Türkiye’ye en yakın Yunan adası olan Samos’a yolculuğumuz yaklaşık bir saat sürdü. Giriş işlemleri sırasında oluşan uzun kuyruklar, yoğun talebin bir yansımasıydı. Birkaç feribotun yakın zamanlarda limana yanaşması, işlemlerin biraz daha yavaşlamasına neden oldu. Her ne kadar yeşil pasaportlular, Schengen vizesi olanlar ve kapıda vize alacaklar için ayrı sıralar oluşturulmuş olsa da adaya giriş işlemleri için ortalama bir saati göze almak gerekiyor. Ancak Yunan polisinin gayet kibar ve hızlı hareket ettiğini de belirtmeden edemeyeceğim.

Kapıda vize uygulaması hakkında da şu konulara değinmekte fayda var.

Öncelikle kapı vizesi için evrakların yaklaşık 10 gün öncesinden feribot firmasına teslim edilmesi şart.

Bu arada evrakların, Schengen vizesi titizliğinde hazırlanması gerekiyor. Çünkü eksik evrak bulunması halinde adaya giriş yapamayabilirsiniz.

İDO yetkilileri, “Kapıda vize, vize ücretini verip adaya giriş yapacaksınız anlamına gelmiyor. Tıpkı normal vize alıyormuş gibi prosedürü var. Kapı vizesi için de Schengen vizesi için istenen evrak hazırlanıyor” uyarısı yapıyor.

130 BİN YOLCU TAŞINDI

2024 yaz sezonunda İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Samos'un Vathy Limanı'na düzenlenen günlük seferlerle 130 binden fazla yolcu taşıyan İDO, adanın ekonomisine güçlü bir ivme kazandırmış bulunuyor. İDO ile Samos'a gelen tatilcilerin, özellikle konaklama, yeme-içme ve alışveriş kategorilerinde ciddi harcamalar yaparak, adanın ekonomik büyümesine katkı sunduğunu söyleyen İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “Adanın sunduğu uygun fiyatlar, berrak denizi ve doğal güzellikleri tatilcileri cezbetmeye devam ediyor. Samos hem kuzey ülkelerinden hem de Türkiye’den yoğun ziyaretçi alıyor” diyor.

Samos Valiliği ile yakın temasları sayesinde tatilcilerin adaya girişlerini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarında görevli polis sayısının üç katına çıktığını belirten Orhan, “Böylece girişlerdeki yığılmalar hafifletildi ve yolcularımızın tatil deneyimi daha konforlu hale getirildi. Valilik İDO seferlerinden çok memnun. Hatta valilik bize Karlovasi Limanı’na da sefer düzenlenmesi talebinde bulundu” diye anlatıyor.

Bu talebe hızla yanıt verdiklerini söyleyen Orhan, sezon bitmeden 30 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında Karlovasi Limanı'na haftada üç gün 440 yolcu kapasiteli gemilerle ek seferler düzenlediklerini sözlerine ekliyor.

YENİ SEFER PLANLANIYOR

Kapıda vize uygulamasında yapılan değişikliklere de değinen Orhan, şunları ekliyor:

“Gemilerimizde kapı vizesi alan yolcu sayısını 20’den 40’a çıkardık, yoğun dönemlerde bu sayı 60’a kadar esnetildi. Bu sayede Türk tatilcilerin Samos’a ulaşımı daha da kolaylaştı. Sadece Samos değil, tüm Ege Bölgesi’nde turizm faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz. Marmara Bölgesi’nden gelen ve İDO markasını yakından tanıyan yolcularımız, Seferihisar ve Kuşadası’nda konaklayarak bölgenin ticari faaliyetlerine ve turizmin canlanmasına katkı sağladı. İDO olarak Ege Adaları’nda ve genel olarak Ege Bölgesi’nde derinleşen bir pazara sahibiz. 2025 yılında daha güçlü hedeflerle, genişleyen sefer ağımız ve ürün yelpazemizle bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde özellikle üç Yunan adasına daha sefer yapmayı planlıyoruz.”

SAMOS HAKKINDA