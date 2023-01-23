Şampiyon fon yöneticilerini dinleyin

Önceki hafta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB); Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek 2022 yılı finansal piyasa özet verilerini açıkladı. Buna göre yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları, yüzde 86 artışla 14 trilyon 428 milyar TL oldu.

Bu dönemde en dikkat çeken artışlar, yüzde 250 ile hisse senedinde ve yüzde 153 ile TL mevduat tarafında yaşandı. 2022’de yatırımcıların düşük faiz ortamı yaşanırken ve kur üzerindeki baskı da sürerken, hisse senedi piyasasına ilgisinin arttığı gözlendi.

1,4 milyon yeni yatırımcı borsaya geldi. Yine kur koruması, TL mevduata olan ilgiyi 2022 yılı genelinde yüksek tuttu. Reel olarak negatif faiz ortamı nedeniyle kurumsal ve bireysel yatırımcıların ana hedefi finansal varlıklarını enflasyona karşı korumak oldu.



2023’e girilirken, kur üzerindeki baskı nedeniyle kur korumalı mevduatta çözülmeler görülüyor. Kripto varlıklar tarafında yatırımcılar son dönemde ciddi paralar kaybetti. Hisse senedi tarafında ise ocak ayı içinde yaşanan düzeltme hareketleri dikkat çekiyor. Bunun bir düzeltme mi, yoksa belirsizliklerin artmasıyla bir satış eğilimi mi olduğu önemli bir soru.



Biz de buradan yola çıkarak 2022 yılında hem BES’te hem yatırım fonlarında, türlerine göre yüksek performans sergilemiş olan fonları belirledik. Bu fonların yöneticileri ile konuştuk ve önümüzdeki sürece yönelik beklentilerini aldık. Ayrıca yatırımcılara tavsiyelerini sorduk.

Paranın yani yatırımın uzmanları dikkat çekici önerilerde bulunuyor. Getiri kadar, riski de hesaplayın. Riski dağıtın. Kısa vadeli beklentilerle yatırım kararı almayın.

Tek bir varlık sınıfına değil, farklı varlıklara portföyünüzü dağıtın. Riskin yükseldiği bu süreçte yatırım uzmanlarından destek alın. Haberimizin detaylarında bu önerileri detaylıca okuyacaksınız.



Yazımın sonlarına gelirken son dönemde dikkatimi çeken bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırımda ve inşaatta arazi maliyeti.

Son dönemde sanayicilerden duyduğum konuların başında sanayi arazilerindeki fiyat artışlarının yeni yatırımları zorladığına değiniliyor. Bu konuda düzenleyici otoriteden tarım arazisi olmayan kamu arazilerinin sanayi yatırımına açılması beklentisi var.



Yine geçen hafta içinde Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu ve yönetim ekibi ile bir araya geldim. Kendilerinin ilgimi çeken bir önerileri var. İnşaat maliyetlerinde arazi önemli bir yer tutuyor.

GYODER olarak turizme tahsisli 50 yıllık, 100 yıllık arazi verilmesi gibi, mülkü devlette kalmak kaydı ile gayrimenkul projesi geliştirilmesine yönelik olarak kamu arazisi tahsisi yapılabileceğini söylüyorlar. Kalyoncu, arsa maliyetleri düşünce önemli bir konut arzı olacağını söylüyor.



Herkese iyi haftalar diliyorum.



Sağlıkla kalın.