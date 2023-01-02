Sanayi ve ihracat büyümeyi destekleyecek

2023’te sanayi ve ihracatın büyümeyi destekleyici yönde etki oluşturacağını söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Ekonomimiz Cumhuriyetin 100’üncü yılında dünya ortalamasının üzerinde büyüyecek” diyor.

1990 yılında bir grup iş insanı tarafından kurulan MÜSİAD, bugün dünyanın dört bir yanında 165 noktada hizmet veriyor.

Uluslararası iş birlikleri ve yatırım faaliyetleri yürüten, 13 bini aşkın üye sayısına ve 2 milyona yakın istihdama ulaşan dernek, 2022 yılını ‘Yatırım Yılı’ ilan ederken Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında itici güç olacak üretim altyapısını kurgulamayı amaçladı.

Eylül 2021’de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanlığı görevini devralan Mahmut Asmalı, “2023 yılının 2022 yılından çok daha olumlu bir seyir izlemesini bekliyoruz” diyor. Mahmut Asmalı, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.