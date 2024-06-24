Sanayide kadın emeğinin rolü artıyor

Boru bükme ustası, CNC, torna, forklift operatörü, elektrik teknisyeni gibi farklı alanlarda eğitim alarak uzmanlaşan kadınlar istihdama katılmaya başladı.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı her ne kadar artsa da rakamlar AB ve OECD ülkelerinin ortalamasının çok altında. TÜİK istatistiklerine göre erkeklerde istihdam oranı yüzde 70’lerde iken, kadınlarda bu oran yüzde 30’larda kalıyor.

Üstelik mesleklere yönelik önyargılar nedeniyle Türkiye’de kadın iş gücü hizmet sektörlerinde yoğunlaşmış durumda. Mobilya, enerji, makine gibi sektörlerde kadınları görmek çok daha zor.

Bu tablodan yola çıkan iş dünyası, sanayide ve üretimde kadın sayısını artırmak için hareket geçti.

Bu konudaki en önemli adımlardan biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’ndan geldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.