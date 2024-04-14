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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Seçim bitti, işlere odaklanacagız

Artık ülke olarak önümüze bakacağız.

14 Nisan 2024
Seçim bitti, işlere odaklanacagız

Değerli okurlar,

Ramazan Bayramı’nızı kutlarım. Umarım sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirdiniz.

Türkiye, geçen yılki genel seçim sürecinin ardından bu yıl 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerle birlikte seçim konusunu dört yıl için gündeminden kaldırdı. Muhalif kanadın tahminlerin ötesinde bir şekilde oylarını artırarak tamamlanan bu süreci, demokrasimizin verdiği başarılı bir sınav olarak görüyorum. Ülkemizin tüm fertleri adına hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin verdikleri tüm toplumu kucaklayan mesajları da çok değerli buluyorum.

Seçim sonuçlarının ardından 21 yıldır ülkeyi yöneten Ak Parti ve Cumhur ittifakının bu kadar büyük yara almasının nedenleri çok konuşuldu, konuşulmaya da devam edecek. Bu sayımızda ‘Gösterge’ köşesinde haber müdürümüz Aram Ekin Duran’ın hazırladığı içerik bana eski cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel’in “Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur” sözünü hatırlattı. Bu sonuçlardan tüm partiler kendine göre bir sonuç çıkaracak ve yollarına devam edecek.

Artık ülke olarak önümüze bakacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in liderliğindeki ekonomi yönetiminin uygulamakta olduğu programın başarılı olması için toplumun her kesiminin üzerine düşen görevler ve zorluklar var. Seçimsiz yaşanacak dört yıllık süreçte, başta enflasyon belası olmak üzere, sorunlarımızın çözülmesini umuyoruz.

Burada küçük bir not:

Ekonomist ve Capital dergileri olarak düzenlediğimiz ve bu yıl 25-28 Nisan tarihlerinde yapılacak olan UEZ 2024 Sapanca Zirvesi’nin açılış konuşmasını Sayın Mehmet Şimşek yapacak. Şimşek’in vereceği mesajlar, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yakından izlenecek. Yine iş dünyasının gündemi ve iş stratejileri de ekonominin gündemini oluşturacak.

Sonuçta seçimler bitti ve hepimiz işlerimize daha odaklı şekilde sarılacağız. Bu haftaki sayımızda haber editörlerimiz Burcu Tuvay ve Sibel Atik arkadaşlarımın hazırladığı kapak haberinde okuyacağınız üzere, dev gruplar girişim sermayesi şirketleri aracılığıyla yatırımlarını hızlandırarak devam ettirecek.

2020 yılından bu yana Türkiye’deki satın alma işlem tutarlarının yüzde 30’dan fazlasını gerçekleştiren girişim sermayesi şirketlerinin girişimcilik ekosistemine yaptıkları yatırımları artırarak devam ettireceklerini görüyoruz. Sadece holdingler değil; bankalar, üniversiteler, yatırımcıların kurduğu şirketler, fon oluşturarak girişimcilik ekosistemine olan yatırımlarını sürdürecek.

Değerli okurlar, yazıma son verirken, bir üzüntümüzü de sizlerle paylaşmak istiyorum.

1990’lı yılların ikinci yarısında Ekonomist Dergisi’nin yayın yönetmenliğini de yapan, kendisiyle çalışma fırsatı bulduğum kıymetli ağabeyimiz Faruk Türkoğlu’nu kaybettik. Ailesine ve sevenlerine, ekonomi basını camiasına baş sağlığı diliyorum.
İyi okumalar, sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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