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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Seçim sonuçları, yatırım stratejilerini belirliyor

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor. Sokaktaki vatandaşın, sosyal medyanın, iş dünyasının, finans piyasalarının, herkesin bir numaralı gündem maddesi bu.

03 Nisan 2023
Seçim sonuçları, yatırım stratejilerini belirliyor

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor. Sokaktaki vatandaşın, sosyal medyanın, iş dünyasının, finans piyasalarının, herkesin bir numaralı gündem maddesi bu.

İş dünyası, şirketler genel seçim senaryolarına göre iş stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Siz de basına yansıyan iddiaları okumuşsunuzdur. Patronlar, bir araya gelip seçimler ve sonrasını tartışıyor. 

Cumhur ittifakı mı, Millet ittifakı mı kazanacak? Cumhurbaşkanı kim olacak? Meclis ile cumhurbaşkanı uyumlu mu olacak? Seçim sonrasında kurulacak hükümetin ekonomi politikaları ne olacak?

Bu kadar belirsizliğin bir arada olduğu bir süreçte, yatırımcı diğer yandan da yurtdışı belirsizliklerle uğraşıyor. 2022 yılında elde edilen yüksek getirilerin ardından, 2023’te başta deprem felaketi olmak üzere, seçim sürecine girilmesiyle birlikte dalgalı bir trend yaşanıyor. 

Gerek büyük gerekse küçük yatırımcılar, varlık dağılımını seçime kadar ve seçim sonrasında olası sonuçlara göre nasıl şekillendireceğini araştırıyor.

Gözde ve Ceren arkadaşlarımız bu sayımızda piyasa uzmanlarına seçim öncesinde ve seçim sonrasında olası sonuçlara göre piyasa beklentilerini ve yatırım stratejilerini sordu. 

Açıkçası çok bilinmeyenli bir denklem var karşımızda. Bu kadar bilinmezliğin olduğu bir dönemde de genel olarak algı, temkinli olunması ve varlık dağılımının riskleri de dikkate alarak yapılması yönünde olduğunu görüyorum.

Bu sayımızda giriş haberinde ise Mısır’a yer verdik. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013’te darbeyle devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rabia çıkışıyla başlayan siyasi arenadaki belirsizlik iki ülkenin ticari faaliyetlerine önemli sekte vurdu. 

Hükümetin son dönemde dış politikada ikili ilişkileri tekrar düzeltme girişimlerini yakından izliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Yunanistan, Suriye, Mısır… liste uzuyor. Son olarak Mısır’la siyasi ilişkilerin düzelme eğilimi, iş dünyasını da heyecanlandırmış görünüyor. 

Zaten siyasi gerginlik öncesinde Türk iş dünyasının Mısır’da önemli yatırımları bulunuyordu. Bu yatırımların ilişkilerin düzelmesiyle artarak devam etmesi bekleniyor. Peki bunca yıl yaşanan belirsizlik süreci ve kayıplar!

Sevgili okurlar, iş dünyasının değerli temsilcileri; burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uludağ Ekonomi Zirvesi-UEZ 2023 Sapanca, deprem felaketinin ardından 27-30 Nisan tarihlerine ertelenmişti. 

Siyaset, iş dünyası ve yabancı katılımcıların konuşmacıların olduğu bölgenin Davos’u olarak tanımlanan bu zirvemizde yerinizi ayırtın.
 

Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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