Seramik işine 7 milyar TL yatıracak

Teknik granit işine 1,5 yılda 1,5 milyar TL yatırımla yapan QUA Granit, 2023’te cirosunu iki katına çıkartacak. Bien Seramik’le de yatırıma devam ettiklerini söyleyen Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, seramik işine 7 milyar TL yatıracaklarını belirtiyor.

Maden, seramik, turizm, faktoring gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Ercan ailesi, Bien Seramik ve QUA Granit markalarıyla 2023’te büyümeye devam edecek.

Aile şirketi Bien Seramik’te uzun yıllar çalıştıktan sonra 2016 yılında, teknik granit sektöründeki açığı görerek QUA markasını yaratan Ali Ercan, 2023’te QUA Granit’i büyütürken yeni alanlara da yatırım yapacak.

Kurulduğunda 5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olan QUA Granit, yaklaşık 1,5 yıl önce halka arz oldu.

Halka arzın ardından yatırım hamlesine başlayan şirket, 1,5 yılda 1,5 milyar TL yatırımla yaparak teknik granitte yıllık 44-45 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.