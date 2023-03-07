Otomobil fiyatlarında beklenti ne? Sıfır km'de 400 bin TL’nin altında sadece üç araç kaldı

2023 otomobil pazarı için hareketli bir yıl olacak. 2022’yi 783 bin satışla kapatan pazarın 2023’te 1 milyonu zorlaması bekleniyor. Pazardaki genel durumu değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Depremle birlikte insanların ihtiyaçlarının arttı. Aracını satıp daha güvenli bir ev almak veya aracını satıp başka şehre gitmek isteyenlerin sayısı arttı. Yani piyasaya ikinci el araç girişi fazlalaşacak. İkinci elde arzın artmasıyla birlikte fiyatlar geri gelebilir” diyor.

Sıfır km'de fiyatlar arttı

Son bir ayda Türkiye’de satılan sıfır km araçların genelinde fiyatlarda ortalama yüzde 8’lik bir artış oldu. Türkiye’de en çok satılan A,B ve C km’deki fiyat artışları yüzde 4 oldu. Sıfır araçlardaki tedarik sorunu hala devam ediyor.

Döviz kuru stabil olduğu için bu artışların rutin marka zamları olduğunu belirten Yalçın, “Deprem sonrası da markalar daha yüksek zamlar yapmayı düşünmüyordur. Ancak döviz sıfır araç fiyatlarında etkili bir faktör. Dövizin yükselmesi sıfır km araç fiyatlarını yukarı taşır. Son aylarda döviz stabil doluğu için sıfır km araç fiyatları artmadı." diye konuşuyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

Bekleme süresi 6 aya çıktı

Pazardaki diğer sorunun da krediye ulaşım olduğuna işaret eden Yalçın, "Diğer taraftan tedarik sorunu, çip krizi sorunları devam ediyor. 2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak” diyor.

400 bin TL’nin altında sadece üç adet araç kaldı

Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet araç kaldığını söyleyen Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok. Sıfır kilometrede 2023 yılında markaların elinde ne varsa satılacaktır. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra satışlar 1 milyona kadar çıkmıştı. Bu sene de benzer bir satış adedi bekliyorum çünkü üreticiler de artık çip yoksa çipsiz, baz model araç üretiyorlar. Uzakdoğu’da çip fabrikası kurmayı planlayan otomobil üreticileri var ama tedarik hala sıkıntı” diyor.

Elektriklide ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları ortalama 67 bin TL geri çekti

Elektrikli araç tarafında ise satışların arttığını belirten Yalçın, “Ancak hala altyapıda yeterli değiliz. Geçen haftaki elektrikli araçlardaki ÖTV matrah güncellemesi de çok büyük indirimler getirmiyor. Matrah güncellemesi sonrası değişen ÖTV matrah dilimlerinin getirdiği indirim yaklaşık ortalama da 67 bin TL” diyor.

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