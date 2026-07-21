Sigortacılıkta yeni dönem: Yapay zekâ, BES ve 2030 hedefleri öne çıkıyor

Sigortacılıkta yeni dönem hız kazanıyor. Yapay zekâ destekli teknolojiler, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) büyüme, dijital dönüşüm yatırımları ve 2030 hedefleri, sektörün geleceğine yön veriyor. EY ve PwC'nin yayımladığı yeni araştırmalar, sigorta şirketlerinin rekabet avantajı elde edebilmesi için yapay zekâ, veri odaklı karar alma ve stratejik iş birliklerine odaklanması gerektiğini ortaya koyarken; 18 yaş altı BES'te sözleşme sayısının 2 milyona yaklaşması ve Türkiye Sigorta Birliği'nin açıkladığı yeni hedefler, sektördeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor. İşte sigorta dünyasında öne çıkan son gelişmeler.

Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından

Belirsizliğin üstesinden gelebilmek için beş adım

EY Küresel Sigorta Görünümü 2026 Araştırması’na göre, küresel çapta makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı ortamda sigorta şirketlerinin büyümeyi ve kârlılığı sürdürebilmesi için geleneksel yaklaşımların ötesine geçmesi gerekiyor. Araştırma, maliyet disiplininin kritik önem taşıdığı dönemlerde elde edilen tasarrufların dönüşüm ve büyüme stratejilerine yönlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca yapay zekâ stratejilerinin yenilenmesi, özel sermaye ile daha güçlü iş birlikleri ve dönüşümü destekleyen bir kurum kültürü ise rekabet avantajını belirleyecek öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. EY Türkiye Şirket Ortağı ve Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan, "Bu ortamda başarılı olacak şirketler; dijital dönüşümü hızlandıran, yapay zekâ ve veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendiren ve inovasyonu stratejilerinin merkezine koyanlar olacak" diyor.

Araştırma, sigorta şirketlerinin 2026 yılı ve sonrasında başarıya ulaşabilmesi için beş temel alana odaklanması gerektiğini ortaya koyuyor:

Büyüme stratejilerinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Yapay zekâ ile uzun vadeli değere odaklanılması önem taşıyor. Belirsiz ve değişken piyasa koşullarına hazırlıklı olunması gerekiyor. Özel sermaye ile stratejik iş birlikleri fırsatlarının değerlendirilmesi gerekiyor. İş gücünün ve kurum kültürünün dönüşmesi kritik önem taşıyor.

BES’te 18 yaş altı sözleşme sayısı 2 milyona ulaştı

2021 yılında yapılan yasal düzenlemeyle hayata geçen 18 yaş altı BES sayesinde, aradan geçen beş yılda yaklaşık 2 milyon çocuk erken yaşta tasarrufla tanıştı. 0-4 yaş arası küçük katılımcı sayısının 337 bine ulaştığı bu pazarda, ailelerin tasarruf kararlarını özellikle çocukların okul öncesi ve ilköğretim başlangıç döneminde daha sistematik bir şekilde ele aldığı görülüyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre, 2026 Mayıs itibarıyla BES sistemine giren çocukların sayısı 1 milyon 700 bini geçti. Toplam sözleşme sayısı da 1 milyon 965 bine ulaştı. 18 yaş altı BES’teki toplam fon tutarı 82,6 milyarı aşarken; devlet katkısı da 18,9 milyar TL’yi geçti. Sıfır yaş katılımcılarda 21 bin 841 olan BES sözleşme sayısı, 4 yaş itibarıyla 102 bin 522 seviyesine ulaşarak hızlı bir artış gösterdi. BES’i en çok tercih edenler 123 bin 143 çocukla 8 yaş grubu olurken, sistemdeki 5-10 yaş grubu çocukların toplam sayısı 720 bin 805’e ulaştı.

Zurich Sigorta’nın yapay zeka projesi bakanlıktan hibe aldı

Zurich Sigorta Grubu Türkiye’nin yapay zeka tabanlı iş çözümleri projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Çağrısı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında üretken yapay zeka, ses teknolojileri ve doküman anlama sistemlerini bir araya getiren yeni nesil bir kurumsal yapay zeka altyapısı geliştiriliyor. Bu altyapı sayesinde poliçe, teklif, revizyon ve satış sonrası destek süreçlerinde farklı kaynaklardan gelen talepler analiz edilerek doğru sistemlere yönlendirilecek ve operasyonel aksiyonlar daha hızlı hayata geçirilebilecek. Böylece hem çalışan verimliliğinin artırılması hem de müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, “Türkiye’nin en büyük uluslararası yatırımcılarından biri olarak yapay zekâyı müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıran bir değer yaratma alanı olarak görüyoruz. Müşteri deneyimini iyileştiren, çalışanlarımızın verimliliğini artıran ve operasyonel süreçleri daha etkin hale getiren çözümlere yatırım yapmaya devam ediyoruz” diyor.

Sigortacılıkta AI etkisi iş yapış şeklini yeniden şekillendiriyor

PwC’nin “Unlocking Tomorrow: Agentic AI for Financial Services” çalışması yayınlandı. Çalışmaya göre bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarında agentic AI kullanımı; operasyonel verimlilikten müşteri deneyimine, risk yönetiminden uyum süreçlerine kadar finans sektörünün çalışma modelini yeniden şekillendiriyor.

Hangi alanları dönüştürüyor? Rapora göre sigorta sektöründe agentic AI; risk değerlendirme (underwriting), hasar ve dolandırıcılık yönetimi, müşteri hizmetleri ve iş gücü dayanıklılığı alanlarında önemli bir dönüşüm yaratıyor. Bu alanlar; uzman kararına dayalı yapıları, yoğun yapılandırılmamış veri kullanımı ve müşteri beklentilerine hassasiyetleri nedeniyle agentic AI uygulamaları için güçlü kullanım alanları sunuyor. Risk değerlendirme süreçlerinde agentic AI, periyodik ve belge odaklı geleneksel modelden daha dinamik ve sürekli öğrenen bir yapıya geçişi destekliyor.

Risk dosyası oluşturuyor Rapora göre yapay zekâ ajanları; başvuru belgeleri, geçmiş poliçe ve hasar verileri ile ilgili dış kaynaklardan gelen bilgileri otomatik olarak toplayıp düzenleyebiliyor, eksik veya tutarsız unsurları işaretleyebiliyor ve yapılandırılmış risk dosyaları oluşturabiliyor. Hasar yönetiminde ise yapay zekâ ajanları, hasar ihbarından ödeme başlatma aşamasına kadar olan yolculukta kanıt toplama, poliçe bilgisini doğrulama, tutarsızlıkları tespit etme ve yapılandırılmış vaka değerlendirmeleri oluşturma gibi görevleri üstlenebiliyor. Dolandırıcılık tespitinde çoklu ajan sistemleri; davranışsal sinyaller, poliçe geçmişi, hasar sahibinin beyanları, belge doğruluğu ve farklı vakalar arasındaki örüntüleri birlikte analiz edebiliyor. Rapora göre bu yaklaşım, geleneksel kural bazlı sistemlerin kaçırabileceği daha ince anomalilerin tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Sektör hedeflerini yükseltti

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni Başkanı Ahmet Yaşar ve yönetim, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdikleri toplantı ile basınla bir araya geldi. Birliğin 2030 hedeflerini paylaşan Ahmet Yaşar, sigortalılık oranını 2025 yılındaki yüzde 2,6 seviyesinden 2030’da yüzde 5 seviyesine sektör büyüklüğünü ise 50 milyar dolar seviyesine taşımayı seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Yeni büyüme dönemi TSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, sektörün gelişimine katkı sağlayacak projelere odaklanacaklarını ifade ederek şöyle konuşuyor: ‘’Türkiye’nin sigortacılıkta yeni bir büyüme dönemine girdi. Önümüzdeki dönemde odağımıza koruma açığının azaltılmasını koyacağız. Özellikle afet yönetimi, tamamlayıcı sağlık ve emeklilik sistemleri ile tarım sigortaları gibi alanlarda ortak çözümler üretmeye devam edeceğiz. 2026 yılının ilk çeyreğinde sektör; 4,2 trilyon TL aktif büyüklüğe, 459 milyar TL öz sermayeye ve yüzde 185 sermaye yeterlilik oranına ulaştı. Sektör, güçlü mali yapısıyla Türkiye ekonomisinin en önemli kurumsal yatırımcılarından biri haline geldi.’’

İkinci basamak emeklilik Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ulaştığı büyüklüğe dikkat çeken TSB Başkan Yardımcısı Ayhan Sincek ise BES ve Otomatik Katılım Sistemi’nin toplam katılımcı sayısının 18 milyonu aştığını, fon büyüklüğünün ise 2,5 trilyon TL seviyesine ulaştığını belirtiyor. Sincek, işveren katkılı ikinci basamak emeklilik modellerinin Türkiye’nin tasarruf kapasitesini daha da güçlendireceğini söylüyor.

ZAS yasalaşmayı bekliyor Sektörün en önemli gündemleri arasında yer alan Zorunlu Afet Sigortası’nın (ZAS) TBMM’de yasalaşmasını beklediklerinin altını çizen TSB Başkan Yardımcısı Fahri Uğur da afet sigortacılığı yaklaşımının güçlendirilmesi ve depremle birlikte sel, yangın, don, heyelan ve aşırı hava olayları gibi riskleri de kapsayan daha bütüncül çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Tüm bireysel emeklilik hesaplarımı tek bir yerden yönetebilir miyim?

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) emeklilik şirketlerinde bulunan tüm sözleşmelerinize BES Mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. BES Mobil uygulaması ile sistemdeki toplam birikim, devlet katkısı tutarı, devlet katkısı hak kazanma oranı, birikiminizin tarihsel gelişimi, emeklilik tarihi, kişiselleştirilmiş tahmini emeklilik geliri ve birikim tutarı, birikiminizin fon türlerine göre dağılımı, fon portföyünüze ilişkin risk değeri, çocuğunuzun bireysel emeklilik hesapları, mirasçısı olduğunuz yakınlarınızın hesapları gibi birçok bilgiye erişebilirsiniz.