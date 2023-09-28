Şile bezi dünyaya açılıyor

İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ürünü Şile bezi, yerelden tüm dünyaya açılacak. İki ay sonrası açılması planlanan Şile Bezi Üretim Tesisi ile kadınlara istihdam sağlanması hedefleniyor.

Tarihi 150 yıllık öncesine dayanan Şile bezi, İstanbul'un coğrafi işaretli ilk değeri olarak, geçmişi geleceğe taşımaya devam ediyor. İstanbul Kalkınma Ajansı Desteği ile Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi ve Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, kadınların yüzyıllar öncesine dayanan emeğini dünyaya tanıtacak.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde gerçekleştirilen 'Ritüelleriyle Şile Bezi' etkinliğinde şile bezinin üretim süreci birebir canlandırıldı. Ala Kadınlar Plajı'nda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Şile Bezi Dokuma Atölyesi'nde çalışan kadınların sahilde kurulu ocak ve tezgahlarda üretim sürecini canlandırdı.

Ocaklı, "Köy atölyelerimizde eğitimler verdik, bez üretimine başladık. Şimdi ürünlerimizi çıkarmak ve ürünlerimizin çok daha büyük projelerin içinde yer alabilmesi adına İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile belediyemiz tarafından projelendirdiğimiz Kolektif Tasarım Merkezi'mizi hayata geçirdik. Şile Bezi Üretim Tesisi'ni iki ay içinde açacağız" dedi.

KOLEKTİF TASARIM MERKEZİ

İSTKA tarafından desteklenen ve Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Kolektif Tasarım Mer-kezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde kısa sürede yüzlerce kadın üretim süreçlerine dahil oluyor. İstihdam sahası oluşturma ve kültürel değeri yaşatma amacıyla yola çıkılan bu proje ile dört atölye ve 80 tezgâh ile bölge sakini yaklaşık 300 kadına dokumacılık faaliyetleriyle ev ekonomilerine ek destek sağlanıyor. El Sanatları Merkezi'nde 11 yarı otomatik makine ile dokuma yapmaya devam ediliyor.

Bu merkezde kadınlara girişimcilikten, e-ticarete, moda tasarımından, yaratıcılığa, workshoplardan, keçe boyama, baskı tekniklerine kadar birbirinden farklı atölyeler düzenleniyor. Üretim tesisinin de hayata geçmesiyle, Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, Kolektif Tasarım Merkezi ve üretim tesisinin, ilçede çok önemli bir gücü yeniden hayata geçireceğine dikkat çeken Ocaklı, Şile Bezi'ni dünyaya tanıtacaklarını belirtiyor.

