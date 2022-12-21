Sinemalarda ‘Cineverse’ dönemi başlıyor

2017 yılında faaliyete başlayan Paribu bugün 6 milyona yakın kullanıcıya ulaşmış durumda. Kendisini bir 'teknoloji şirketi' olarak tanımlayan Paribu, kripto para işlemleri dışında NFT, Metaverse, Web3, oyun, custody gibi alanlarda da çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, yarının dünyasını bugünden inşa etmenin tek yolunu teknolojiyi sahiplenmek olarak görmeyip; çevre, sanat, spor, kültür ve eğitim alanlarında da toplum için fayda üretmeye gayret ediyor.

Bu anlayışla özellikle kültür - sanat alanlarında sponsorluk faaliyetine ağırlık verdiklerini belirten Paribu CEO'su Yasin Oral, "Değişen dünyada her şey gibi sanat ve kültür alanı da farklı bir algı ve boyuta ulaşacak. Bu değişim sürecinde en büyük destekçiler arasında yer alarak yarının sanatını birlikte şekillendirmeyi hedefliyoruz" diyor.

Bu alandaki ilk iş birliklerinin 2020'de 'İKSV Alt Kat' ile başladığını, İKSV ile birlikteliklerinin 39, 40 ve 41'inci Film Festivali'nde devam ettiğini hatırlatan Oral, "Geçen yıl destek vermeye başladığımız Filmekimi'nde bu yıl ana sponsoruyduk.

DasDas, Bozcaada Caz Festivali, Akustikhane Yeni Yerli, 212 Photography İstanbul, Fringe Festival, CI Bloom: NFT gibi etkinliklere de sponsor olduk" diye ekliyor.

YENİ TEKNOLOJİLER GELECEK

Paribu son olarak ise CGV Mars Cinema Group ile 'yeni sinema evreni'ni oluşturmak üzere beş yıl sürecek bir iş birliğine gitti. Böylece CGV Mars Cinema Group sinemalarında Paribu dönemi başladı.

Grubun Türkiye genelinde 30 şehir, 90 sinema işletmesi ve 778 sinema salonu var. Tüm sinemaların isminin 'Paribu Cineverse' olacağını dile getiren Oral, şöyle devam ediyor: "Sektörün büyümesine fayda sağlayacağız. Gelişen teknoloji ürünlerini sinemaya katkı sağlayacak şekilde adapte edeceğiz.

Sinemanın cazip bir eğlence ve sosyalleşme yolu olarak yeniden tercih edilmesini amaçlıyoruz. Sinemanın büyüsünü hatırlatacak yeni projeler geliştireceğiz. İş birliği kapsamında birbirini destekleyen pek çok teknolojik uygulama da sinema dünyasına taşınacak."

Şirket bünyesindeki Team Paribu'nun ise popüler olmayan spor dallarını desteklediğinden bahseden Oral, "Biz herkesin yaptığı işlerde yokuz. Niş alanlarda sporunu icra eden sporcuları destekliyoruz" diyor.

