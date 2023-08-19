Şirketlerden kız çocuklarının eğitimine tam destek

Farklı konularda kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleri geliştiren şirketlerin eğildiği konulardan biri de kız çocukları... Kız çocuklarının eğitimine ve iş hayatina katılımına yönelik KSS projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

Eskiden sadece büyük holdingler tarafından hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, artık her ölçekten şirketin gündeminde. Çevreden eğitime, spordan tarıma kadar farklı konularda KSS projeleri geliş¬tiren şirketlerin eğildiği konulardan biri de kız çocukları...

Turkcell'in Kardelenler, Doğan Grubu'nun 'Baba Beni Okula Gönder', Mercedes Benz Türk'ün 'Her Kızımız Bir Yıldız', Limak Holding'in 'Mühendis Kızlar' projeleri kız çocukları için hayata geçirilen anlamlı projelerin başında geliyor.

Yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek üzere 2010 yılında kurulan Türkiye'nin yerli akıllı telefon üreticilerinden olan Reeder Teknoloji de son dönemde bu konuya eğilen şirketlerden.

2022 öğretim yılında, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında 'Kızlar Kodlar' projesine başlayan şirket, beş il ve her ilde 10 okul taahhüdü ile 50 mesleki ve teknik anadolu lisesinde öğrenim gören 2 bin 500 kız öğrenciye ulaşmayı hedefleyerek çıktığı yolda çevrimiçi eğitimlerle 2 bin 680 öğrenciye ulaştı.

ÜCRETSİZ KODLAMA EĞİTİMİ

Projeye özel kurguladıkları eğitim portalı 'reelab.com. tr' için MEB müfredatı doğrultusunda 7 modülde eğitimler oluşturulduğunu belirten Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, "Kız çocuklarımıza ücretsiz kodlama eğitimleri veriyoruz.

Öğrencilere ayrıca reelab.com.tr eğitim portalı üzerinden bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" eğitimi sağlıyoruz" diye anlatıyor.

Proje ile kodlama, tasarlama ve yazılım geliştirmeye yetkin bireyler haline gelen kız öğrencilerin, çevrimiçi eğitimler ve uygulamalı atölyeleri tamamlayarak MEB onaylı katılım belgelerini alarak, yükseköğrenimlerine ve kariyer yolculuk-larına yaşıtlarından bir adım önde başlamaları hedefleniyor.

KADIN ÇALIŞAN ORANI

Bundan sonraki süreçte, proje dahilinde eğitim alan öğrencilerin, şirketlerinde her yıl gerçekleşen 'Yazılım Geliştirme ve Tasarım Yarışması'na başvuru yapabileceklerini ve başarılı olan yazılımları destekleyerek kullanıma açacaklarını da söyleyen Saral, "İK departmanımızın yayınladığı staj ilanlarına başvuru yapanları önceliklendirerek şirket bünyemizde staj yapma imkânı sunacağız" diyor.

Şirket, kadın istihdamı konusuna da ayrı bir önem veriyor. Toplam bin olan çalışanlarının yüzde 55'inin kadınlardan oluştuğunu söyleyen Saral, "Stratejilerimizin yansıması olarak, UN Global Compact'in on ilkesine taahhüt verdik. UN Global Compact ve UN Women iş birliğiyle hayata geçirilen Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) imza attık" diye ekliyor.

Şirket oyun geliştirici gençleri de destekliyor. Buna yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen DIGIAGE organizasyonunda, oyun geliştiricilerin mobil cihazlarını Reeder temin ediyor.

PAZARDA BEŞİNCİ SIRADA

Reeder üretimini Samsun'da gerçekleştiriyor. 2022'de faaliyet geçen yeni üretim tesisi ile kapasitesini dört kat artıran şirket, geçen yıl bölgedeki tek mobil telefon AR-GE merkezini de devreye almış bulunuyor.

Samsun'da, 13 yıl önce başladıkları yolculuklarında bugün akıllı telefon pazarında yüzde 6,5'lik pazar payına ulaştıklarını söyleyen Saral, "Pazarda beşinci sıradayız. Bugüne kadar 3 milyon kişiye ürün sattık. Bunun yüzde 85'i cep telefonu. Son olarak LED TV üretimine de başladık.

Öte yanda halka arz için de gün sayıyoruz. 2022'de 942,8 milyon TL ciroya ulaştık. 2023 Mart ayı itibarıyla 378,9 milyon TL olan ciromuzun yüzde 98,22'sini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturuyor" diye anlatıyor.