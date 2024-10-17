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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Söke pamuğunu dünyaya tanıtacak

‘Onarıcı tarım’ ve ‘rejeneratif pamuk’ gibi sürdürülebilir projelere odaklanan Söktaş Teksil, Söke pamuğunu dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Söktaş Tekstil CEO’su Muzaffer Kayhan, “Onarıcı tarımı 5 bin dönüme çıkarıp bütün Söke Ovası’na yayacağız” diyor.

17 Ekim 2024 | 12:06
Söke pamuğunu dünyaya tanıtacak

Kayhan Ailesi’nin öncülüğünde 1971 yılında Söke’nin ilk modern tekstil fabrikası olarak kurulan Söktaş Tekstil, bugün sürdürülebilirlik kavramı ile özdeşleşen çevreye saygılı uygulamalara 1985’lerde başlamış bir şirket. Lüks ve premium moda markaları için pamuklu kumaş tasarlayıp üreten şirket, son yedi yıldır ise ‘onarıcı tarım ve onarıcı pamuk’ gibi sürdürülebilir projelere odaklanmış durumda. Şirket, 2019 yılında da dünya tarımını düzeltmek ve moda sektörünün karbon ayak izini azaltmak adına LVMH Grubu ile iş birliğine gitti.  

İngiliz Stella McCartney ile başlayan bu projenin zaman içinde tüm gruba yayıldığını belirten Söktaş Tekstil CEO’su Muzaffer Kayhan, “Rejeneratif pamuğa şu anda Avrupa’da büyük bir ilgi var. Bu kapsamda rejeneratif pamuk üretimine geçtik. ‘Onarıcı pamuk’ olarak tanımlanan projede temelde, biyoçeşitliliği koruyarak pamuk yetiştiriyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
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Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
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GERİ
İLERİ
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