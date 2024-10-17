Söke pamuğunu dünyaya tanıtacak

Kayhan Ailesi’nin öncülüğünde 1971 yılında Söke’nin ilk modern tekstil fabrikası olarak kurulan Söktaş Tekstil, bugün sürdürülebilirlik kavramı ile özdeşleşen çevreye saygılı uygulamalara 1985’lerde başlamış bir şirket. Lüks ve premium moda markaları için pamuklu kumaş tasarlayıp üreten şirket, son yedi yıldır ise ‘onarıcı tarım ve onarıcı pamuk’ gibi sürdürülebilir projelere odaklanmış durumda. Şirket, 2019 yılında da dünya tarımını düzeltmek ve moda sektörünün karbon ayak izini azaltmak adına LVMH Grubu ile iş birliğine gitti.

İngiliz Stella McCartney ile başlayan bu projenin zaman içinde tüm gruba yayıldığını belirten Söktaş Tekstil CEO’su Muzaffer Kayhan, “Rejeneratif pamuğa şu anda Avrupa’da büyük bir ilgi var. Bu kapsamda rejeneratif pamuk üretimine geçtik. ‘Onarıcı pamuk’ olarak tanımlanan projede temelde, biyoçeşitliliği koruyarak pamuk yetiştiriyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.