Son 10 yılda 10 kat büyüdü

Yıldız Entegre, Anadolu 500 Araştırması'nda bu yıl en büyük üçüncü şirket oldu. Şirketin son 10 yılda 10 kat büyüdüğünü söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, "2022 yılını ise yüzde 55 büyüme ve 23 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyoruz" diyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan

Yıldız Entegre, 1890 yılında Trabzon'da kereste ticareti ile başlayan iş hayatında kazandığı deneyimleri, 1982 yılında kurumsallaşma hamlesiyle ileriye taşıyarak orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu haline geldi.

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla farklılaşan Yıldız Entegre'nin son yıllarda yaptığı yatırımlar, şirketi 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında üçüncü sıraya taşıdı. Dünyada orman ürünleri sektöründe ilk 10 şirket arasında yer alan Yıldız Entegre, toplamda dokuz üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor.

MDF, MDFlam, sunta, suntalam, laminat parke gibi ürünler üreten şirket, amiral gemisi Kartepe tesisi dışında Kocaeli'de Başiskele ve Uzunbey, Mersin, Akhisar ve Mudurnu'da da faaliyet gösteriyor.

Yıldız Entegre'nin global bir oyuncu olarak dünyanın farklı yerlerinde de tesisleri var. ABD'de hammadde işleme tesisleri ve limanlarının yanı sıra Romanya ve Slovenya'da iki üretim tesisi olan şirket hem Avrupa'da hem de Türkiye'de ürettiği ürünleri 70 ülkeye ihraç ediyor.

Son 10 yılda 10 kat büyüme sağlayan şirket, 2021'de yüzde 25'i aşan büyüme ile 15 milyar TL ciroya ulaştı. Şirket, 2022 yılını yüzde 55 oranında büyüyerek 23 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyor.

Farklı ihtiyaçlara tek tip çözümler getiren bakış açısından sıyrılarak fark yarattıklarını söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, "Bu şirketimizin kültürüne işlemiş bir bakış açısı: Ya farklı bir iş yap ya da işini farklı yap" diyor.

Ürünlerini ve iş modellerini farklılaştıran özel çözümler geliştirdiklerini anlatan Yıldız, şöyle konuşuyor: "Dinamik, genç ve yenilikçi bakış açımız ile fark yaratıyoruz. Bu da başarıya giden ilk adımı atmamızı sağladı.

Farklı ihtiyaçlara yanıt veren geniş ürün yelpazesiyle doğanın estetiğini, yaşadığımız tüm alanlara taşırken; 'Bugün ürettiklerimiz, yarınlarımızı tüketmesin' anlayışıyla hem günümüz hem de gelecek kuşaklar için sorumluluk bilincinden ödün vermedik."

70 ÜLKEYE İHRACAT

Rekabetçi koşullar içinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren şirket, pandeminin getirdiği trendlerden olumlu etkilendi. Yurtiçinde her ne kadar inşaat sektöründe daralma olsa da insanların evlerinde daha çok zaman geçirme isteği, yenilenmeyi de beraberinde getirdi.

Tedarik zincirinin kırılması Avrupalı üreticinin gözünü Türkiye'ye çevirmesine sebep oldu. Bu da Yıldız Entegre'nin iş sonuçlarına olumlu yansıdı. Sektörde ihracat açısından da talebin fazla olduğu bir yıl yaşanması performans üzerinde etkili bir kalem oldu.

ABD, Romanya ve Slovenya'da tesisleri bulunan şirket hem yurtiçi hem de yurtdışı tesislerinde ürettiği ürünleri 70 ülkeye ihraç ediyor.

Avrupa başta olmak üzere, Kuzey Afrika ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler ana pazarları arasında yer alıyor. Ancak her geçen yıl bu zincire yeni ülke ve bölgeler ekleniyor. Şirket, bazı ülkelere sadece ihracat yapmıyor aynı zamanda farklı iş modelleri uyguluyor.

LİMAN İŞİNE GİRDİ

2022 yılında yatırımlarım sürdüren şirket, öncelikle Uzunbey tesisini bünyesine katarak kapasitesini artırdı. Yıldız Entegre Port; Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde Yıldız Entegre'nin ilk limanı olarak bu yıl faaliyetine başlayacak.

Şirketin tedarik süreçlerine büyük katkı sağlayacak liman kuru yük, woodchips, metanol gibi grubun ihtiyacını sağlayacak şekilde elleçleme kabiliyetine de sahip olacak. Ayrıca Mersin tesisinin peşi sıra Akhisar tesisine de GES kurulumu yapıldı.

Yaklaşık 13 bin panelle fabrika çatısına 5 MWe kapasiteli güneş paneli yerleştirildi. Ürünleri farklı müşteri gruplarına göre kategorilendiren Yıldız Entegre, bu sayede her ihtiyaca özel çözümler konusunda sektörde fark yarattı.

Varioclic, VarioDor, Terraclick gibi markalarıyla özellikle perakende sektöründeki gücünü artıran şirket, tüketiciyle birebir iletişimde olduğu kanal sayısını çeşitlendirdi. Kısaca üretimden aldığı gücünü nihai tüketici ile olan iletişimine de yansıtarak orman ürünleri sektöründe yeni bir süreci başlattı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı hem parke hem de kapı iletişim kampanyalarından birine imza attıklarını belirten Yıldız, "Ekim ayında pazarlama ve iletişim dünyasında önemli bir yere sahip olan Curious Felis ödüllerinde Variodor kapı markasıyla yaptığı 360 derecelik iletişimlere istinaden ödül aldık.

'Hikayeyi Sıfırdan Yazanlar' kategorisinde bronz, 'Dönüştüren Pazarlama' stratejisi bölümünde altın, 'En iyi Vaka' yazımı ile de Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazandık" diyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME HIZ VERİLDİ

Diğer yandan bir süredir devam eden dijital dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Tüm dünyada pazarlama stratejilerinin çok daha önem kazanacağı bir dönemi girildi.

Özellikle pazarlama ve iletişim tarafında dijitalin çok daha hâkim olduğu; dijital dönüşüm süreçlerinin şirketlerin tüm faaliyet alanlarına nüfuz edeceği bir yapıyı zorunlu kılıyor.

Bu trend orman ürünleri sektöründe de önemli değişimleri beraberinde getiriyor. Bu kapsamda dijitalin dokunduğu her alanı çok önemseyen şirket, buna uygun yatırımları da hızla hayata geçiriyor.

Üretim ve insan kaynaklarının yönetimi konusunda da dijitalleşme çalışmaları da tüm hızla devam ediyor. Robotik proses otomasyonu başta olmak üzere SAP S4 Hana, ARIBA ve WM projeleri de devam ediyor.

Yıldız Entegre olarak yenilikçi kaslarını güçlü tuttuklarını belirten Fehmi Yıldız, bunun pazarda müşteri memnuniyeti olarak döndüğünü belirtiyor.

"YATIRIMA DEVAM ETTİK"

"Sanayi şirketi olmanın en önemli özelliklerinden biri yatırımın sürekli devam etmesi. Bu yıl yine ekonomik büyümede pozitif bir ayrışma yaşayacağımızı söyleyebilirim. Üretmeden tüketmek gibi bir kavram mantalitemizde yok.

Ülkemizin kaynaklarına, değerlerine yenilerini ekleyerek yolumuza devam etme sözü verdik. Bu doğrultuda her kazandığımızı ülkemize kazandırmaya, yatırıma ve topluma döndürmeye çalışıyoruz. AR-GE ve ÜR-GE şirketimizin uzun zamandır özel olarak bir önem verdiği bir alan.

Üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesi, hammadde ve diğer girdileri daha verimli kullanmak, teknolojik dönüşümü hızlandırmak hem üretim hem de satış süreçlerimizin odağında yer alıyor. Farklı iş disiplinlerinden 50'ye yakın çalışanımız AR-GE ve ÜR-GE alanında istihdam ediliyor. Bu alanda ayırdığımız kaynak her geçen yıl artarak devam edecek."

