Spor giyim pazarında farklı konseptlerle büyüyor

Türkiye genelinde 111 mağazasıyla faaliyet gösteren Boyner Büyük Mağazacılık, pandemiyle büyümesine ivme katan spor ve aktif giyim pazarında büyümesine hız veriyor. Her yıl 20 mağaza açmayı hedeflediklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “111 mağazalarımızın 3’ü ‘Boyner Dynamic’, 13 tanesi ise ‘Boyner Active’ mağazası. Boyner Dynamic mağazalarında 50, Boyner Active’de ise 100’ün üzerinde marka bulunuyor. Her sene en az iki ‘Boyner Dynamic’ mağazası açma hedefimiz bulunuyor. Ayrıca iki yıl içerisinde beş ‘Boyner Active’ mağazası daha açacağız” dedi.

Boyner Dynamic ve Boyner Active konseptlerinin yayılarak daha fazla kişiye ulaşacağını belirten Çamurdan, “Boyner Dynamic konseptini özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde açmayı planlıyoruz. Çünkü o bölgelerde spor merakı ve talebi daha fazla oluyor. Yeni mağazalarda konfor ve rahatlığı ön planda tutuyoruz” diye konuştu. Çamurdan, Boyner Mağazacılık olarak yılı üç haneli büyümenin üzerinde yani yüzde 100’ün üzerinde kapatacaklarını ifade etti.

YATIRIMLARI 3.5 KAT ARTTI

Moda trendlerinin sürekli değiştiğini ve son yıllarda insanların giyim tarzlarında spor ve rahat giyimin ön plana çıktığını ifade eden Eren Çamurdan, sözlerine şöyle devam etti: “Modayla gelen stil sahibi rahatlık hiçbir zaman geri gitmedi. 20 yıl önce kot pantolon ‘ucuz bir giyim tarzıydı’. Ancak modaya girdi ve yıllardır daha da güçlenerek moda markalarının içerisinde yoluna devam ediyor. Yani sadece şekil ve format değiştiriyor ama devam ediyor. Spor ayakkabılar da 10 yıl önce hayatımıza girdi. Hatta bir mekana giderken spor ayakkabı giymek ayıptı. Bugün ise bir stil. Rahat olan hiçbir şey geri gitmedi” dedi.

Son dönemde deneyim mağazacılığı konusunda önemli adımlar atan Boyner, İstanbul İstinyepark’ta yeni bir konsept mağaza üzerinde çalışıyor. 2022 yılına göre 2023’te yatırımlarını 3.5 kat artırdıklarını belirten Çamurdan, özellikle teknolojiye ve deneyim mağazası konularında odaklandıklarını söyledi. Costa Coffee markasıyla kahve işinde büyüyen şirket, yıl sonuna kadar altı olan mağaza sayısını 10’a çıkartacak.

İŞ MODELİNİ YURTDIŞINA TAŞIYACAK

Türkiye’deki iş modellerini yurtdışına taşımak gibi bir takım çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Eren Çamurdan, “Şu anda 4-5 ülke özelinde proje konuşuyoruz. Farklı pazarlara uygun formatlar geliştirmeye çalışıyoruz. Birkaç fikrimiz var ama çok pişmediği için şu an konuşmuyoruz bunu” dedi.

FESTİVAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Boyner’in spor ve aktif yaşam konusundaki adımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, 23-24 Eylül tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda festival düzenliyor. Boyner Dynamic Fest’te iki gün boyunca farklı spor deneyimleri, eğlenceli aktivite ve atölyeler, ilham veren konuşmalar festival ziyaretçilerini bekliyor.