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Start up dünyasının afet planları

Deprem felaketinin ardından hem yaraları sarmak hem de oluşabilecek afetleri minimize etmek için girişimcilik ekosistemi kolları sıvadı.

07 Haziran 2023
Start up dünyasının afet planları

Deprem felaketinin ardından hem yaraları sarmak hem de oluşabilecek afetleri minimize etmek için girişimcilik ekosistemi kolları sıvadı. 

Teknoparklar afet konusunda çağrı açarken, ekosistemin farklı paydaşları da girişimciler için ortak çalışma alanları kuracak. 

Doğal afetlerde kullanılan teknolojilerin can ve mal kaybını önlemedeki önemi oldukça yüksek. Son yaşanan deprem felaketi de bunu bize bir kez daha göstermiş oldu. 

İnsani krizlerin ve afetlerin risklerini ölçmek ve sıralayabilmek amacıyla oluşturulan risk yönetimi endeksine göre Türkiye, Küresel Risk Endeksi’nde 191 ülke arasında 45’inci sırada yer alarak 5,0 endeks puanı ile ‘yüksek risk’ grubundaki ülkeler arasında bulunuyor. 

Yaşanan deprem felaketinin ardından toplumun tüm paydaşları gibi, girişimcilik ekosistemi de harekete geçti. Teknoparklar da bu konuda komiteler oluşturmaya, destekler vermeye başladı. 

Ayrıca ekosistemin farklı paydaşları da afetten etkilenen girişimciler için önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

Haberimizde girişimcilik ekosisteminin afet çözümlerine yönelik verecekleri destekleri araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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