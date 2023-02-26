Start up'lara 50 milyon TL yatırım

Pazarlama desteği öncelikli girişim sermayesi şirketi Manivela Ventures, girişimcilere projelerine odaklanmaları için özel bir alan ve kaynak oluşturacak.

Manivela Ventures Yatirım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran, bu yıl en az beş girişime 50 milyon TL yatirım yapmayı hedeflediklerini söylüyor.



Reklam ve tanıtım, start up'ların çok aşina olmadığı bir dünya. Start up'ların pazarlama ihtiyaçlarına odaklanarak katma değer oluşturmak amacıyla kurulan Türkiye'deki ilk pazarlama desteği öncelikli girişim sermayesi şirketi Manivela Ventures, girişimciler için farklı bir pencere açıyor.

Manivela Ventures, kurucuları; Ahmet Akyol ve Melih Bulu, Yatırım Komitesi Üyeleri; Özer Balkız, İzzet Darendeli,Fırat Demirel, Cem Duran, Emre İyibilir, Danışma Kurulu Üyeleri; Osman Çelik, Çetin Kaya Koç, Murat Soycengiz'den oluşan tecrübeli ekibiyle girişimcilere; kurumsallaşma, insan kaynakları ve finans yönetimi konularında mentorluk desteği veriyor.

DİJİTAL FİKİRLERE ÖNCELİK

Türkiye'de iletişim ve pazarlama yatırımını ön plana alan ilk risk sermayesi şirketi olarak hedeflerinin girişimcilere projelerine odaklanmaları için özel bir alan ve kaynak oluşturmak olduğuna dikkat çeken Manivela Ventures Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran, yatırım yapacakları projeleri seçerken, güncel ihtiyaçlara dijital çözümler sunan fikirlere öncelik verdiklerini belirtiyor.

Reklam desteği ile büyüme potansiyeli olan start up'ları önceliklendirdiklerini ifade eden Duran, "Bu aşamadaki start up'larla ayakları yere basan kazan-kazan modeli geliştirebileceğimizi düşünüyoruz.

Döngüsel ekonomi; özellikle ikinci el sektörü ve paylaşım ekonomisi üzerinde duruyoruz. Bu alanda elektronik ve hazır giyim ön plana çıkan sektörler. Bunların yanı sıra sağlık sektöründeki start up'larla da ilgileniyoruz" diyor.

YURTDIŞINDA DA DESTEKLEYECEK

Yatırım yapılacak start up'lar seçildikten sonra atılan ilk adım ise detaylı pazar araştırmaları. Manivela, pazarın ihtiyaçlarını çıkarttıktan sonra gerekli fon miktarını belirliyor.

Pazarlama ve tanıtım ihtiyaçlarından sonra finans, insan kaynağı ve yönetim fonksiyonlarına odaklanarak yenilikçi fikirlerin büyüyeceği en doğru ekosistemi oluşturuyor.

2023 yılında en az beş girişime, 50 milyon TL'ye kadar yatırım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Duran, girişimcilerin başvurularını www.manivela-ventures.com üzerinden yapabilecekleri bilgisini veriyor, ilkönce Türkiye'de başarılı örnekler ortaya koymak istediklerini vurgulayan Duran, "Bununla birlikte yatırım yaptığımız start up'ların yurtdışı pazarlarda başarı ile iş yaptıklarını görmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sonrasında da yatırım yaptığımız start up'ların yurtdı-şında satın almalar yaparak büyümeleri de büyüme stratejilerimiz arasında" diye konuşuyor.

