‘Su dostu’ şirketlerin sayısı artıyor

Gelecekte yaşanabilecek su kıtlığına karşı önlem almak artık bir zorunluluk. Bu bilinçle hareket eden markalar, üretim süreçlerini su tasarrufu sağlayacak şekilde yeniden düzenliyor. Şirketler ayrıca, su tüketimini azaltan teknolojiler de geliştiriyorlar.

Sürdürülebilir bir çevre için atılacak adımlardan biri de su kaynaklarımızı verimli kullanmaktan geçiyor. Gelecekte yaşanabilecek su kıtlığına karşı önlem almak artık bireyselden kurumsala hepimizin sorumluluğu.

Fakat çevresel etkilerini düşündüğümüzde, imalat şirketlerine bu konuda oldukça fazla görevin düştüğü de açık. Üretim süreçlerini su tasarrufu sağlayacak şekilde yeniden düzenlemeleri ve bunu destekleyen teknolojiler geliştirmeleri gezegenimiz açısından hayati önem taşıyor.

Zorlu Holding'den Arçelik'e, Nestle'den Ülker'e kadar pek çok şirket su tasarrufuna yönelik çalışmalar yürütüyor. Su tasarrufu konusunda acilen harekete geçilmesi gerektiğini savunan diğer bir şirket de L'Oréal Türkiye.

Şirket, İstanbul'daki üretim tesisini 14 milyon TL'lik yatırımla 'Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika'ya dönüştürüyor.

Her yıl 51 milyon adet şampuan ve saç kremi üreten L'Oréal Türkiye İstanbul Tesisi, üretim aşamasındaki endüstriyel suyun yüzde 100'ünü, kapalı devre bir sistem içerisinde geri dönüştürerek yeniden kullanacak.

DÖNÜŞEN YEDİNCİ ÜLKE OLDU

L'Oréal Türkiye, toplam 40 fabrikası bulunan L'Oréal Grup'un suyu geri dönüştüren su dostu fabrikaya dönü-

şümü tamamlanan yedinci ülkesi oldu.

2,5 yıl süren 'Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika'ya dönüşüm sürecindeki tüm tecrübelerini sürdürülebilir yatırımlar yapmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek isteyen tüm şirketlerle paylaşmayı da taahhüt ettiklerini belirten L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Fabrikamızda, kullandığımız endüstriyel suyun tamamını tekrar kullanarak kuraklık tehdidine karşı her yıl 10 milyon litre su tasarrufu sağlayacağız" diyor.

KUAFÖRLERE DUŞ BAŞLIĞI

Grup artık kendisini 'tekno-güzellik' şirketi olarak tanımlıyor. Su tasarrufu konusunda da acilen harekete geçilmesi amacıyla teknolojiden faydalanıyor. Çevresel yenilik şirketi 'Gjosa' iş birliğiyle yüzde 69'a kadar su tasarrufu sağlayan 'Water Saver' duş başlığı geliştirilmiş bulunuyor.

Kuaför salonlarında kullanılmak üzere geliştirilen duş başlığının saç yıkama alanlarında lavaboya takıldığını söyleyen Gökçen, "Başlık ile şampuanı arındırmak için 7 litre yerine sadece 2,74 litre su kullanılıyor. 100 bin kuaförün ürünü kullanması halinde 6,8 milyar litreye kadar su tasarrufu sağlanabiliyor" diyor.

L'Oréal Türkiye 2022'de pazarın iki katının üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Şirket bu yıl da pazarın 1,5-2 katı kadar büyümeyi hedefliyor.

