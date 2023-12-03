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SUCool Kuluçka Merkezi açıldı

Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi'ni ve J-START Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu hayata geçirdi. Girişimlere akademi ortamında özgür bir çalışma imkanı sunulacak.

03 Aralık 2023
SUCool Kuluçka Merkezi açıldı

Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi'ni ve J-START Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu hayata geçirdi. Girişimlere akademi ortamında özgür bir çalışma imkanı sunulacak.

12-25 Kasım tarihli sayıdan

2013 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi bünyesinde erken aşama girişimcileri yönlendirerek, onlara kapsamlı destek hizmeti sağlayan SUCool; yeni kuluçka merkezini Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde törenle açtı.

Türkiye'nin ilk teknoloji ticarileştirme şirketi olan Inovent A.Ş.'yi kurarak girişimciliği destekleme yolculuğuna çıkan Sabancı Üniversitesi, SUCool Kuluçka Merkezi ile yapay zeka, ileri malzeme teknolojileri, finansal teknolojiler, eğitim teknolojileri, akıllı şehirler, dijital sağlık, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi yüksek teknoloji kategorilerindeki girişimlere akademi ortamında özgür bir çalışma imkanı sunacak.

Tören kapsamında ayrıca, Sabancı Holding'in Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu Sabancı Ventures ve Abdul Latif Jameel'in (ALJ) yatırımcısı olduğu Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçecek ve teknoloji odaklı girişimlere yatırım yaparak yenilikçi fikirlere destek olacak J-START Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun imzaları da atıldı.

İNOVASYON OFİSİ

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi'nden her yıl mezun olan yaklaşık bin öğrenciden ortalama 50'sinin kendi şirketlerini kurmayı tercih ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında ilk defa inovasyon ofisini kurduk. 

Sadece bu konuyla ilgilenen bir Chief Innovation Officer'a sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu model Türkiye'de sadece bizim üniversitemizde bulunuyor. Ayrıca ALJ ile yaptığımız iş birliğiyle tüm bu faaliyetleri desteklemek üzere bir yatırım fonu kurduk ve yakın gelecekte bu yatırım fonunu daha da yüksek seviyelere çıkarmayı umuyoruz."

SUCool Kuluçka Merkezi, start-up'lara başarılı olmaları için gereken kaynakları sağlamak amacıyla son teknoloji ve imkanlarla donatılmış çalışma ortamıyla start-up'lara çalışmak, iş birliği yapmak ve ağ oluşturmak için alan sunuyor. Girişimcilerin çalışabileceği 300 m2'den fazla açık ofis alanı ve sekiz ayrı kapalı ofis bulunuyor.
 

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